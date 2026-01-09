Legitimerad fysioterapeut
Valdemarsviks kommun är en liten skärgårdskommun med stora möjligheter till rekreation och friluftsliv. Bra pendlingsmöjligheter med kollektivtrafik från Norrköping. Vi har korta beslutsvägar och goda möjligheter till delaktighet och lokal påverkan.
Eftersom en av våra medarbetare nu går vidare till ny tjänst söker vi en ersättare och hoppas att just du väljer att bli vår kollega.
Rehab består av 4 arbetsterapeuter, 3 fysioterapeuter samt 1 rehabassistent. Vi jobbar teambaserat med individen i centrum. Uppdraget innebär stort patientfokus och god serviceanda. Vi har ett nära samarbete med sjuksköterskor, undersköterskor, omvårdnadspersonal, enhetschefer samt biståndshandläggare. Vår arbetsgrupp kännetecknas av trygghet, god gemenskap och ett flexibelt arbetssätt.Publiceringsdatum2026-01-09Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifterna är varierande då arbetet sker inom ordinärt boende, särskilt boende samt inom LSS-verksamheten. Kommunen delas in i geografiska områden där du tillsammans med arbetsterapeut har huvudansvaret för enheterna i ditt område.
Som fysioterapeut ansvarar du för bedömning av funktionsförmåga och rehabilitering av den enskilde patienten. Du initierar behandling, träning och hjälpmedelsutprovning i syfte att bibehålla och/eller förbättra funktionsförmågan.
I arbetet ingår även nära stöd till enskild patient och närstående. Handledning och utbildning av studenter och personal med fokus på patientcentrerad vård och rehabiliterande förhållningssätt är också en stor del av arbetet.
Heltid vardagar kl. 7.30-16. Vi tillämpar flextidsavtal.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut och har ett genuint intresse för människor och ser till helheten. Som person är du empatisk samt nyfiken och har ett personcentrerat förhållningssätt. Du är ansvarstagande och har god förmåga att planera och att arbeta självständigt. Du har en god samarbetsförmåga och kan snabbt ställa om efter nya förutsättningar. Erfarenhet av kommunal hemsjukvård är meriterande.
B-körkort krävs.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Urval och intervjuer sker löpande.
Vid frågor kontakta Eva Glifberg, Fysioterapeuterna, via mejleva.glifberg@valdemarsvik.se
Välkommen med Din ansökan Ersättning
