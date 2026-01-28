Legitimerad dietist
K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus är ett "sjukhus inom sjukhuset" vilket innebär att vi har slutenvård och öppenvård där barn som vårdas hos oss får sin vård huvudsakligen på ett och samma ställe. Vi tar emot barn med olika sjukdomar och skador och ledstjärnan i arbetet är att ge sammanhållen vård med fokus på barnet och familjen. Vi bedriver specialist- och högspecialiserad region-och rikssjukvård där forskning och utvecklingsarbete är en integrerad del av verksamheten. Hos oss arbetar många olika yrkesgrupper tillsammans med målet att ge barnen och ungdomarna bästa möjliga vård och omhändertagande.
Vårt erbjudande
Vi är en verksamhet i ständig utveckling och vårt uppdrag utökas i takt med att vår kunskap ökar inom barnsjukvården. Vi har bland annat uppdrag att utveckla nutritionsbehandling på barndagvården onkologi samt för patienter på avdelning BOND, som är ett av sex barnonkologicentra i Sverige med upptagningsområde Sydöstra sjukvårdsregionen. På BOND erbjuder vi högspecialiserad vård för barn- och ungdomar som drabbats av sjukdomar inom onkologi, neurokirurgi och diabetes.
Forskning är en integrerad del av vår verksamhet och vi bedriver flera forskningsprojekt där vi ingår i olika nationella forskningsnätverk. Vi erbjuder introduktion och handledning utefter dina behov. Nya medarbetare får också en mentor under det första anställningsåret.
Vi söker dietist för att ersätta en föräldraledig medarbetare. Du kommer vara anställd på barn- och kvinnocentrum och din arbetsplats är i Linköping. På barnkliniken finns sedan tidigare dietister och ni kommer ha ett nära samarbete och dela arbetet mellan er. I uppdraget som dietist ingår att arbeta med nutritionsbedömningar och behandlingar av våra patienter både inom sluten- och öppenvård. Du träffar barn tillsammans med vårdnadshavare vilket ställer krav på god kommunikation och pedagogisk förmåga att samtala med barn, tonåringar och vuxna. Arbetet förutsätter att du har god samarbetsförmåga och trivs med och har erfarenhet av att arbeta i team men även att du har förmåga till självständigt arbete.
Utöver grunduppdraget kommer du också att få driva utvecklingsarbetet kring nutritionsfrågor. Du kommer att få stor möjlighet att utveckla dietistrollen, rutiner för systematiskt utvecklings-arbete och implementering av evidensbaserad vård inom området nutrition.
Arbetsgrupp
Du kommer att tillhöra den paramedicinska gruppen, som har sin utgångspunkt i det interprofessionella samarbetet och lärandet. I denna grupp träffas ni regelbundet för att ta del av information och diskutera gemensamma frågor. Den paramedicinska gruppen består av olika kompetenser; fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kuratorer, psykologer, lekterapeuter, logoped, dietister och sjuksköterska.
Om dig
Du är legitimerad dietist. Tjänsten passar dig som trivs med varierande arbetsuppgifter och har hög servicekänsla. Meriterande är om du har tidigare erfarenhet av arbete med barn och utvecklingsarbete, men detta är inte ett krav.
Du har ett gott bemötande, är trygg i dig själv och är nyfiken på att lära dig nytt och att utvecklas. I rollen behöver du också vara självgående med förmåga att prioritera dina arbetsuppgifter. Som person är du tillmötesgående och lösningsorienterad samt kommunicerar bra med andra människor. Vi arbetar tillsammans med olika arbetssätt i våra tvärprofessionella team och vi ser att du har ett flexibelt synsätt och trivs bra i samarbetet med andra. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
