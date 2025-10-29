Legitimerad arbetsteurapeut
2025-10-29
Legitimerade arbetsteurapeuter
Är du arbetsterapeut som vill arbeta inom bemanning? Om du svara ja på denna fråga så har vi uppdrag för dig. Vi förmedlar konsultuppdrag för dig som arbetsterapeut i Nynäshamn kommun, Tyresö kommun och Hanninge kommun och har uppdrag såväl för dig som önskar något med mer kontinuitet som för dig som vill ha kortare uppdrag. Bemanning är en möjlighet för dig som fysio- eller arbetsterapeut att upptäcka nya områden och lära dig nya arbetssätt samtidigt som du får nya erfarenheter. Dessutom kan du bidra med viktig kunskap i verksamheten hos uppdragsgivaren.
Din roll
Som arbetsterapeut har du stor möjlighet att göra skillnad för våra kunders patienter. Du kan möta patienter både på kliniken och i patientens hem, ofta tillsammans med fysioterapeut eller dietistkollega. Arbetet är flexibelt, och om du även uppskattar att få röra på dig och möta patienter med olika diagnoser så är detta en tjänst för dig. Våra kompetenta arbetsterapeuter utför många olika bedömningar - till exempel gällande ADL, arbetsförmåga och minnesutredningar.
Vem är du?
För att arbeta som arbetsterapeut hos våra kunder behöver du vara utbildad arbetsterapeut med några år av praktisk erfarenhet. Vi tror att du kan arbeta självständigt och har en god förmåga att planera, organisera och prioritera i ditt arbete samtidigt som du enkelt kan samarbeta med din arbetsgrupp runt patienten. Du behöver vara lyhörd och tydlig samt kunna anpassa din kommunikation till motparten med ett rehabiliterande synsätt. Vi vänder oss till dig som är trygg i dig själv och värdesätter ett professionellt och gott bemötande.
B-körkort och tillgång till egen bil är ett krav.
Meriterande är om du har erfarenhet från kommunal rehabverksamhet. Publiceringsdatum2025-10-29Övrig information
Just nu har vi ett halvårsuppdrag på deltid om 75 procent med start den 1 december 2025. Arbetstiden är förlagd till vardagar mellan kl. 8:00 och kl. 16:30. Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida där du laddar upp din ansökan. Vi vill ha din ansökan så snart som möjligt. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Vid eventuella frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på rekrytering@miljonbemanning.se
Om Miljonbemanning
Vi är ett innovativt kompetensförsörjnings- och kompetensutvecklingsföretag vars mission är att aktivt arbeta för en inkluderande arbetsmarknad där alla bedöms på lika villkor och ges samma förutsättningar. Därför präglas vår företagskultur av mångfald, respekt, värdighet och inte minst integritet.
Genom vår passion för människans förmåga till lärande och utveckling samt arbetsmarknadens potential för förändring och tillväxt hjälper vi till att skapa de rätta förutsättningarna för våra konsulter att realisera sina drömmar och för våra kundföretag att nå sina mål.
Vi letar där ingen annan letar; varmt välkommen med din ansökan till Miljonbemanning. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Detta är ett heltidsjobb.
Miljonbemanning AB (org.nr 556959-9318)
Miljonbemanning Kontakt
rekrytering@miljonbemanning.se
9580579