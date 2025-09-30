Legitimerad Arbetsterapeut
2025-09-30
, Ystad
, Sjöbo
, Simrishamn
, Skurup
Rehabhuset GYM Tomelilla AB
Rehabhuset GYM Tomelilla AB är ett privat företag som arbetar med sjukgymnastik, arbetsterapi, ergonomi och friskvård. Vi har också ett välutrustat gym som riktar sig till allmänheten.
Vårt team består av fysioterapeuter, arbetsterapeuter samt massör/träningsinstruktör och vår administratör. Vår vision är att vara det självklara valet för friskvård och rehabilitering i sydöstra Skåne.
Verksamheten är etablerad i Tomelilla sedan 2002 och bygger på hög service, nära relation till våra patienter och kunder samt gott samarbete med våra uppdragsgivare.
Vi söker Legitimerad Arbetsterapeut
Arbetsuppgifter: Som arbetsterapeut på Rehabhuset får du göra bedömningar, undersökningar och behandlingar av patienter med såväl handbesvär som aktivitetsobalans. Arbetsterapeuten genomför också minnesutredningar, körkortsbedömningar och provar ut elrullstolar.
Arbetet är roligt, utmanande och omväxlande. Du jobbar nära din arbetsterapeutkollega och du kommer att ha patientmottagning på Rehabhuset men också göra hembesök samt utprovningar på hjälpmedelscentralen.
Du är intresserad av att bidra med din kompetens och ditt engagemang och bli en del av vårt team. Du är flexibel och har förmåga att ta eget ansvar samtidigt som du har god samarbetsförmåga. Du är positiv, noggrann och serviceinriktad samt gillar att ha mycket att göra.
Du behöver ha körkort och tillgång till egen bil.
Anställningsform: Graviditetsvikariat med tillträde 20260215. Omfattning 75-100% enligt överenskommelse. Möjlighet till förlängning.
Meriterande: Tidigare erfarenhet av primärvård.
Övrig information: Intervjuer sker löpande och att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Lön efter överenskommelse. Generöst friskvårdsbidrag för anställda erbjuds samt även möjlighet till kompetensutveckling.
Välkommen med din ansökan senast 20251031 till kerstin.adolfsson@rehabhuset.com
Om du har frågor kontakta Kerstin Adolfsson (kerstin.adolfsson@rehabhuset.com
) eller Åsa Densfelt (asa.densfelt@rehabhuset.com
