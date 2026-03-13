Leg. veterinär till Lunds Djursjukhus
Evidensia Sverige AB / Veterinärsjobb / Lund
2026-03-13
Är du legitimerad veterinär som vill bli en del av ett engagerat, kompetent och familjärt team som varje dag strävar efter att ge den allra bästa vården? Då kan det vara dig vi letar efter!
Om jobbet: Som veterinär hos oss kommer du att arbeta i ett engagerat team där alla strävar mot samma mål: att ge våra patienter den bästa möjliga vården. Vi söker dig som vill arbeta med både planerade och akuta fall, vilket gör ditt arbete varierande och utmanande. Här är ingen dag den andra lik - det gör oss till en spännande arbetsplats där du får möjlighet att utvecklas och göra skillnad.
Vi är ett djursjukhus med hög kompetens inom kirurgi, ortopedi, internmedicin, tandvård, akutvård och rehab. Vi har ett eget labb, vårdavdelning och modern röntgen-, CT- och ultraljudsutrustning. Vi har verksamhet dygnet runt med telefon och kundmottagning mellan 08-24.
Vi tror på en öppen och positiv arbetsmiljö där du känner dig trygg att dela med dig av din kunskap och erfarenhet. Tillsammans skapar vi en arbetsplats där både kollegor och patienter trivs!
Vad erbjuder vi? Hos oss får du en välplanerad introduktion med handledare och mentorskap. Vi ger dig möjlighet till ett stimulerande och utvecklande arbete där din kompetens kommer vara mycket värdefull. Tillsammans med våra skickliga veterinärer och sköterskor samt vår egen Evidensia Academy erbjuder vi dig en unik möjlighet att utveckla din kompetens till nästa nivå både internt och externt.
Som en del av Lunds Djursjukhus får du möjlighet att utvecklas i din yrkesroll och aktivt bidra till att forma vår verksamhet för djurens bästa!
Vi är ett familjärt team som bryr oss om varandra och om det vi gör. Vi hjälps åt, delar kunskap och stöttar varandra för att tillsammans nå våra mål. Med ambition och drivkraft strävar vi efter att ständigt utvecklas, så att vi kan fortsätta göra ett bra jobb och ha roligt på vägen.
Vem söker vi? Vi söker dig som är legitimerad veterinär med behörighet att praktisera veterinärmedicin i Sverige. Du drivs av ett gott samarbete, öppet arbetsklimat och att leverera djursjukvård i världsklass. Då vi är ett helg- och kvällsöppet djursjukhus ser vi att du vill och kan arbeta jourer.
Som person är du empatisk och har en förmåga att med ett positivt synsätt se möjligheter istället för hinder. Noggrannhet, ansvarstagande och ett gott bemötande är en självklarhet för dig. Du tycker om att arbeta i team och har lätt för att kommunicera och bidra till goda relationer med såväl kollegor som våra djurägare. Du kan med ett lugn leverera kvalitativ djursjukvård och har ett förtroendeingivande bemötande gentemot din omgivning. Du finner det naturligt att arbeta efter våra värderingar - Glädje, Respekt, Engagemang, Kompetens och Innovation, och bidrar gärna till den goda stämning och gemenskap vi har på arbetsplatsen.
Ort: Lund.
Omfattning: Hel-/deltid enligt överenskommelse. Dag-, kväll- och helgtjänstgöring ingår.
Sista dag att ansöka är 2026-05-31. Urval sker löpande, tjänsten kan därmed komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Ansök via länken i denna annons.
För information: Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta oss!
Sandra Tornberg, HR-generalist, sandra.tornberg@evidensia.se
Om du vill bli del av vårt team som gör allt för att djur och djurägare ska få högkvalitativ vård och service är du varmt välkommen med en ansökan!
Evidensia Djursjukvård erbjuder trygg och personlig vård för hundar, katter, exotiska djur och hästar. På lokala djurkliniker och specialiserade djursjukhus i hela Sverige får viktiga familjemedlemmar hjälp med förebyggande friskvård, primärvård, akutvård, avancerad kirurgi och rehabilitering. Varje möte med djur och ägare ska göra skillnad och tillsammans tar våra engagerade medarbetare emot över 500 000 patientbesök per år. Tillsammans arbetar vi för att driva den veterinärmedicinska utvecklingen framåt, för djurens bästa varje dag.
