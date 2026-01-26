Leg. Veterinär
2026-01-26
Veterinär till Mjönas Djurklinik
Vill du arbeta på en klinik som erbjuder akutkirurgi och därmed stora utvecklingsmöjligheter? Vi på Mjönas Djurklinik letar kanske efter just dig!
Om tjänsten & vem vi söker
Vi söker nu en legitimerad veterinär med några års erfarenhet som vill ta nästa steg i sin utveckling. Du trivs i ett omväxlande kliniskt arbete med både mottagning och enklare ingrepp, och du tycker om att samarbeta nära kollegor i teamet.
Är du erfaren inom kirurgi och odontologi är det en stor merit.
Hos oss möter du en bredd av patienter i vardagen. Du har god klinisk blick, är trygg i din kommunikation med djurägare och värdesätter ett strukturerat och empatiskt arbetssätt. Erfarenhet från smådjursklinik och sedvanliga polikliniska besök är också meriterande.
Känner du att du inte prickar in alla erfarenheter? Tveka inte att höra av dig ändå. För oss är personlighet, driv och inställning minst lika viktiga som exakt bakgrund.
Vad vi erbjuder
Hos oss får du arbeta i en modern och mycket välutrustad klinikmiljö. Vi erbjuder våra patienter alltifrån poliklinik, datortomografi, röntgen, ultraljud, laboratorium, operation, ortopedi, titthålskirurgi, laserkirurgi, tandvård, laserterapi, rehab och cellterapi. Vi erbjuder akutkirurgi 08.00-20.00 alla dagar i veckan. Med detta sagt finns det enorma utvecklingsmöjligheter för dig som vill vidareutvecklas inom specifika områden och lära av skickliga kollegor.
Vi är en del av Svenska Veterinärgruppen som är en större sammanslutning av veterinärkliniker och djursjukhus över hela Sverige. Vi samarbetar klinikerna emellan och hjälper varandra med allt ifrån professionell rådgivning till vidareutbildningar. Utöver fysiska och digitala utbildningar inom gruppen möjliggörs även samarbetet auskultation hos gruppens meriterade experter och specialister inom olika medicinska områden.
Om kliniken
Vår klinik ligger i de värmländska skogarna och erbjuder allt ifrån kvalificerad djursjukvård till förebyggande hälsovård. Kliniken öppnade upp sina portar i januari 2010 och har genomgått en stor renovering under 2025. Kliniken har allt man kan önska sig!
Till oss är alla sällskapsdjur välkomna, vi hjälper alla slags smådjur - hund, katt, kanin, marsvin m.m. och vår idé är att ge kvalificerad djursjukvård och personlig service på en modern och välutrustad smådjursklinik.
Vi är ett sammansvetsat och personligt team på femton personer där fyra stycken arbetar som legitimerade veterinärer. Lär gärna känna oss bättre på vår hemsida. Vi erbjuder förstklassig nivå av personlig och professionell service gentemot våra kunder och patienter.
Övrig information
Kliniken ligger i Munkfors, ca 6 mil norr om Karlstad. Hos oss får man ta med sig sin hund på jobbet och här finns det oändligt med promenad och vandrings stråk runt knuten. Som en extra lyx har vi Klarälven nära kliniken som man kan njuta av.
Tjänsten avser en heltidstjänst med startdatum enligt överenskommelse. Vi ser fram emot din ansökan!
Tillträde: enl överenskommelse
Varaktighet: Tillsvidare
Körkort B krävs
Följer SLA avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: mjonasdjurklinik@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Leg.Veterinär". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mjönäs Djurklinik AB
(org.nr 556792-0060), http://www.mjonasdjurklinik.se
Mjönäsvägen 36 (visa karta
)
684 92 MUNKFORS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Karlijn van Dordrecht mjonasdjurklinik@gmail.com 0727264023 Jobbnummer
9703632