Leg. sjuksköterska Capio Vårdcentral Nynäshamn
2026-03-02
Capio Närsjukvård, Capio Vårdcentral Nynäshamn
Capio Vårdcentral Nynäshamn finns i centrala Nynäshamn med 10 minuters promenad från pendeltågsstationen. Vi är en medelstor vårdcentral med drygt 12 500 listade patienter. På vår vårdcentral finns utöver sedvanlig läkar- och sjuksköterskemottagning främst diabetes-, astma/KOL, hypertoni- och äldremottagning. Vi har även psykosocial mottagning, hemsjukvård och medicinsk fotsjukvård. Vi bedriver primärvårdsrehab och även specialiserad fysioterapi inriktning ortopedi och BVC och BMM som vi har ett nära samarbete med. I samma byggnad finns Capio Geriatrik med direktintag och Karolinska Närvårdslaboratorium.Publiceringsdatum2026-03-02Dina arbetsuppgifter
Vi listar på patienter och med samma takt så behöver vi bli fler. Vi söker nu en sjuksköterska för arbete på vårdcentralen med telefonrådgivning, chatt och mottagningsarbete.
Vi arbetar kontinuerligt för att utveckla vårt teamarbete med såväl sambedömning/rond som teammöten för respektive kronikergrupp. Vi samarbetar med vår rehabenhet och på sikt ser vi teambaserade gruppträffar för våra kronikergrupper. Vi erbjuder dig en positiv och utvecklande arbetsplats med tydligt patientfokus.
Vår organisation bygger på den lokala enhetens självstyre med engagemang och delaktigt från medarbetare vilket leder till korta beslutsvägar. Vi ser därför att du gillar utmaningar och vill vara delaktig i vårdcentralens utveckling. Samtidigt finns en större organisation i bakgrunden som ger stöd och möjlighet till utveckling och erfarenhetsutbyte.Kvalifikationer
Vi söker dig som är leg. sjuksköterska som har erfarenhet/vana av att arbeta inom primärvård.
Du är van vid att arbeta självständigt, är trygg i din yrkesroll och intresserad av att ge en hög medicinsk kvalité. Vi ser att du är ansvarstagande och har en god organisationsförmåga med intresse för förbättring och utveckling av våra arbetssätt.
Övrig information
Start enligt överenskommelse, men gärna innan sommaren.
Vi är en rökfri arbetsplats.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
