Leg. psykolog/leg. psykoterapeut Borås
2025-11-12
S:t Lukas arbetar för individers och organisationers utveckling utifrån forskning och beprövad erfarenhet. Vi vill främja hållbarhet, välbefinnande och upplevelsen av mening. Hos oss arbetar leg. psykologer och leg. psykoterapeuter med psykoterapi, handledning, familjerådgivning, utbildning och tjänster som utvecklar organisationer och ledare. Det finns inget privat vinstintresse i verksamheten utan vårt överskott används bl.a. till att subventionera insatser för unga vuxna.
S:t Lukas har under 2025 skapat en ny regional organisation i Västsverige - S:t Lukas i Väst - med mottagningar i Alingsås, Borås, Göteborg, Mölndal och Skövde. Vi söker nu en ny medarbetare till vår mottagning i centrala Borås.
Vill du möta människor med sina unika utmaningar och behov i samtalsterapi och i stödjande samtal? Är du intresserad av att handleda arbetsgrupper som i sin tur arbetar med människor? Vill du vara med att utveckla och bredda S:t Lukas verksamhet i Borås och Västsverige?
Vi söker en leg. psykolog/leg. psykoterapeut för arbete med samtalsterapi och samtalsstöd på vår mottagning i centrala Borås. Tjänsten innefattar också handledningsuppdrag för grupper inom bland annat vård och omsorg, socialtjänst och idéburen sektor. Även utbildande uppdrag kan ingå i tjänsten. Vi är nu i ett skede där vi utvecklar S:t Lukas verksamhet i Västsverige och vi söker därför efter dig som vill vara med och bidra till denna utveckling.
Du har flera års erfarenhet av att arbeta med psykoterapi/psykologisk behandling. Din teoretiska inriktning kan variera, men du är terapeutiskt skicklig och van vid att i samtal möta alla möjliga typer av utmaningar. Du har lätt för att organisera och strukturera ditt arbete. Du är gärna initiativrik och bra på att knyta kontakter, men framför allt skapar du positiva samarbeten med såväl kollegor som med uppdragsgivare. Om du har handledarutbildning och erfarenhet av att handleda är det klart meriterande. Även erfarenhet av att arbeta med par och familjer är meriterande.
Du kommer att ingå i en arbetsgrupp med andra leg. psykoterapeuter och leg. psykologer på vår mottagning i Borås. Som psykolog/psykoterapeut hos oss ingår du också i ett större sammanhang inom området Psykoterapi & Handledning, tillsammans med ett trettiotal kollegor på mottagningarna i S:t Lukas i Väst. Vi har flera olika forum för samverkan, utveckling och samarbeten över mottagningsgränserna.
Vår främsta resurs är våra medarbetare. Du ges därför goda möjligheter till handledning, kollegialt stöd, kompetensutbyte och vid behov även kompetensutveckling. Vi är stolta över att kunna erbjuda en arbetsmiljö som återkommande skattas högt av våra medarbetare. Vi är också stolta över att erbjuda en arbetsplats som präglas både av humanism och professionalism - som är affärsorienterad, men där den ekonomiska vinsten snarare är medlet än målet.
Tjänstgöringsgrad: 70-100%
Tillträde: Enligt överenskommelse, gärna gradvis upptrappning under våren 2026.
Vi tillämpar sex månaders provanställning.
Hör gärna av dig till oss så berättar vi mer: Cornelia Norrby, områdeschef Psykoterapi & Handledning Alingsås, Borås och Skövde, 073-961 35 86, eller Daniel Oscarsson, VD/verksamhetschef, 031-58 85 10.
Rekrytering sker fortlöpande. Din ansökan behöver vara oss tillhanda senast den 31 december 2025. För ansökan - skicka personligt brev samt meritförteckning med e-post till cornelia.norrby@sanktlukas.se
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
