Leg. Psykolog

Doktor.se strävar efter att bli det självklara valet vid första vårdkontakt och arbetar för att göra primärvården tillgänglig för alla.
Nu söker vi en psykolog till Katarina Bangata Vårdcentral samt Sagoskogens Vårdcentral som vill vara med och utveckla framtidens primärvård. Vi söker dig som är trygg i din roll som psykolog och brinner för modern svensk sjukvård med patienterna i fokus.
Om rollen
Som psykolog på Doktor.se Katarina Bagata / Sagoskogen får du möta patienter som söker hjälp för olika psykiska besvär. Vårdcentralen är en vårdinstans där många patienter tar första kontakten. Det innebär att arbetet är varierande med olika typer av besök. Arbetet innebär bland annat bedömning av nybesök, utredningar, remittering till öppenvården och KBT-behandling.
Exempel på arbetsuppgifter är:
Psykologisk bedömning inför behandling eller remiss
Psykoterapeutisk behandling inom uppdraget för vårdval psykoterapi
Dokumentation över behandlingsinsatser
Om dig
Vi söker dig som är engagerad och ansvarstagande i din roll. Du är intresserad av behandling inom en primärvårdskontext och tycker om att arbeta i en miljö där du får chans att påverka och bidra med egna initiativ och nytänkande. Vidare ser vi att du är lyhörd, tydlig och brinner för att skapa skillnad tillsammans med dina kollegor. Vi söker dig med följande kvalifikationer:
Erfarenhet av kliniskt behandlingsarbete som psykolog
Erfarenhet av KBT-inriktning
Erfarenhet av grupper och digitala kontakter/arbetssätt
Det är meriterande om du har erfarenhet av rådgivning av psykiatrisk/psykologisk problematik (exempelvis IBH och/eller FACT), psykologisk bedömning samt motiverande samtal
Vi erbjuder dig
Hos oss får du en arbetsplats att utvecklas på, fenomenala kollegor och att bli en del av en växande vårdkoncern med många kontaktytor. Tillsammans skapar vi härlig teamkänsla, fin gemenskap och stark kultur!
Vi erbjuder dig också:
Kollektivavtal
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag
Möjligheten att kombinera fysiskt och digitalt arbete
Mer praktiska detaljer
Önskad start är så snart som möjligt, men självklart tar vi hänsyn till din uppsägningstid och önskemål
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 80% uppdelad på dessa två vårdcentraler med inledande provanställning
Din placering kommer vara på Katarina Bangata samt Sagoskogens Vårdcentral.
