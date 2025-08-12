Leg läkare
2025-08-12
Vi söker dig som är leg läkare med 1-2 års erfarenhet från vård, gärna primärvård som vill arbeta hos oss 24 november - 13 mars.
Under tiden du arbetar hos oss erhåller du handledning av specialist i allmänmedicin.
Vår mottagning ligger centralt på Östermalm och vi är en välfungerad mottagning med högt i tak. Arbetsuppgifterna är sedvanliga mottagningsuppgifter som bedömning/rådgivning, remittering, ordinering av läkemedel m.m.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av TakeCare.
Vårt team består av specialister i allmänmedicin, leg läkare, distriktssjuksköterska, sjuksköterska, psykolog.
Vi har högt i tak och är måna om varandra. Välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-11
