Leg. Fysioterapeut
Svenska Primärvårdsspecialisterna AB / Läkarjobb / Malmö Visa alla läkarjobb i Malmö
2026-07-14
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Vi växer och söker en erfaren fysioterapeut inom primärvård som vill bli en del av en engagerad och utvecklingsdriven verksamhet, där omtanke och kvalitet i patientarbetet står i fokus.
Mobilia Vårdcentral är en växande vårdcentral centralt belägen i Malmö med filial i Oxie. Vi har idag cirka 8200 listade patienter och arbetar med hög tillgänglighet, god kontinuitet och stort engagemang för våra patienters hälsa. Nu söker vi en legitimerad fysioterapeut som vill bli en del av vårt team och bidra till en modern och utvecklingsdriven primärvård.
I rollen som fysioterapeut arbetar du med bedömning, behandling och uppföljning av patienter med smärta, skador och funktionsnedsättning, ofta som första instans i vårdkedjan. Du planerar och genomför behandlingsinsatser både självständigt och i samarbete med övriga yrkeskategorier. Arbetet omfattar individuell rehabilitering, förebyggande insatser, akuta bedömningar samt funktionsförbättrande och funktionsbevarande åtgärder. Du kommer även att arbeta med gruppverksamhet såsom balans- och rehabiliteringsträning. Tjänsten är främst förlagd till vår huvudenhet i Malmö, men innefattar även arbete på filialen i Oxie cirka en dag per vecka, med möjlighet till utökning till två dagar längre fram.
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut eller sjukgymnast med behörighet att arbeta inom svensk sjukvård. Du är trygg i din yrkesroll och har god förmåga att arbeta både självständigt och i team. Du trivs med att ta ansvar, fatta egna beslut och har ett professionellt och trevligt bemötande gentemot patienter och kollegor. Erfarenhet eller utbildning inom exempelvis OMI, akupunktur eller basal kroppskännedom är meriterande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och ser gärna att du är engagerad, prestigelös och vill vara med och utveckla verksamheten tillsammans med oss.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13
E-post: aida.fejzovic@mobiliavardcentral.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fysioterapeut". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Primärvårdsspecialisterna AB
(org.nr 559161-9274), https://www.mobiliavardcentral.se/
Per Albin Hanssons väg 38 (visa karta
)
214 32 MALMÖ Arbetsplats
Mobilia Vårdcentral Kontakt
Enhetschef
Aida Fejcovic aida.fejzovic@mobiliavardcentral.se Jobbnummer
10002800