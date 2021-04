Leg. Arbetsterapeut - Ljusnarsbergs Kommun - Sjukgymnastjobb i Ljusnarsberg

Ljusnarsbergs Kommun / Sjukgymnastjobb / Ljusnarsberg2021-04-08Ljusnarsbergs kommun är den lilla kommunen i norra Örebro län där vi har en värdegrund med en övertygelse om att alla människor kan och vill göra ett gott arbete. Vi möter människor respektfullt och jämlikt och i alla möten visar vi empati och engagemang. Här finns goda förutsättningar för bra boende, arbete och företagande. Naturen in på knuten ger dig möjlighet till ett rikt friluftsliv. Ljusnarsbergs kommun med huvudorten Kopparberg ligger mitt i Bergslagen som under många hundra år utmärkt sig för gruvdrift och metallindustri. Kommunen har ett varierat näringsliv med mestadels små företag men också några större. Välkommen! Läs mer om Ljusnarsberg på www.ljusnarsberg.se På en timme tar du dig enkelt med tåg till och från Örebro och på en halvtimme till och från Ludvika. Som medarbetare i Ljusnarsbergs kommun är du med och bygger ett välkomnande samhälle där olikheter respekteras och där det finns plats för stolthet, vilja och handlingskraft.2021-04-08Ljusnarsbergs kommun söker en leg.Arbetsterapeut.Du är en av kommunens 5 arbetsterapeuter och tjänsten innebär arbete inom flera områden i Ljusnarsbergs kommun. Varje arbetsterapeut har ansvar för sitt område och i ditt område ingår arbete i hemgångsteamet tillsammans med en sjuksköterska samt sedvanliga arbetsterapeutuppgifter så som bedömningar, behandlingar och träning av funktionsnedsättning i vardagsaktiviteter, hjälpmedelsförskrivning och bostadsanpassningsärenden. I uppdraget ingår även handledning av personal samt teamsamverkan för att vi som organisation ska arbeta mot samma mål. Tjänsten utgår från rehabiliteringsenheten. På enheten finns även hjälpmedelstekniker som arbetsterapeuter har ett nära samarbete med.Vi söker en engagerad Leg- arbetsterapeut med viljan att arbeta med äldre. Du bör ha god samarbetsförmåga och vara flexibel. Vi ser helst att du har erfarenhet av liknande arbete.Övrigt meriterande:- Erfarenhet att arbeta med nationella kvalitetsregister- Erfarenhet och utbildning inom förflyttningsteknikTjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattasFör att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.Varaktighet, arbetstid100. Tillträde: 2021-06-01, eller efter överenskommelsen TillsvidareanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2021-05-08Ljusnarsbergs kommun5678832