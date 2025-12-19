Ledsagare sökes för tonåring med funktionsnedsättning
Vård- och omsorgsförvaltningen ger service, stöd, vård och omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning samt ansvarar för myndighetsutövning enligt gällande lagstiftning. Förvaltningen bedriver verksamhet inom äldreomsorg, LSS, socialpsykiatri, hälso- och sjukvård, anhörigstöd och myndighetsutövning. Allt arbete utförs med invånaren i fokus med utgångspunkt i värdegrunden; bemötande, delaktighet, förtroende och trygghet.
Vård- och omsorgsförvaltningen ger service, stöd, vård och omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning samt ansvarar för myndighetsutövning enligt gällande lagstiftning. Förvaltningen bedriver verksamhet inom äldreomsorg, LSS, socialpsykiatri, hälso- och sjukvård, anhörigstöd och myndighetsutövning. Allt arbete utförs med invånaren i fokus med utgångspunkt i värdegrunden; bemötande, delaktighet, förtroende och trygghet. Tillsammans gör vi varandra bra och arbetar för att uppnå vård- och omsorgsförvaltningens vision livskvalitet hela livet. Publiceringsdatum2025-12-19Arbetsuppgifter
På uppdrag av brukare söker vi en ledsagare till en tonåring ( 16 årig flicka) med autism, och utvecklingsstörning, för att ge henne, möjlighet att delta på olika fritidsaktiviteter utanför hemmet.
Som ledsagare jobbar du självständigt i samarbete med din kund och kundens vårdnadshavare. Ni planerar ledsagning tillsammans med vårdnadshavaren utifrånflickans intressen ( lek, musik och dans )och behov.
Uppdraget är inte vård relaterat utan ett tryggt sällskap och stöd.
Uppdraget är förlagt till helger, ca 4 timmar per tillfälle. Totalt 16 timmar per månad.
Det här är en sk. PAN anställning dvs på uppdrag av brukaren.Kvalifikationer
Vi söker dig som är lugn och pålitlig med mycket tålamod. Du är initiativrik och har lätt för att skapa kontakter och trivs i sociala sammanhang. Du har erfarenhet av med barn med funktionsnedsättning i någon form.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet och ser gärna att du kan tänka dig ett långsiktigt uppdrag.
ÖVRIGT
Din ansökan gör du enkelt genom att bifoga ditt CV och svara på några urvalsfrågor kopplade till denna tjänst. Vi ber dig dock att inte bifoga personligt brev.
Före erbjudande om anställning ska ett giltigt utdrag ur belastningsregistret uppvisas.
Som anställd i Sigtuna kommun får du ta del av en rad förmåner, bl.a. blir du automatiskt medlem i Personalklubben där du kan ta delta i olika aktiviteter. Läs gärna mer om våra andra förmåner och hur det är att jobba hos oss i Sigtuna kommun! https://www.sigtuna.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html
Sista dag att ansöka är 2026-01-09
Therese Longhurst therese.longhurst@sigtuna.se 0859126774 Jobbnummer
