Ledsagare i Linköping
2025-08-07
Omsorgsgruppen IN AB är ett företag som funnits sedan 1996. Vi driver idag gruppbostäder, daglig verksamheter och personlig assistans. Vi verkar i hela Östergötland.
Du som arbetar hos oss har en förståelse för vad det innebär att arbeta med människor. Du kan stå för vår värdegrund att alla människor är lika värda och att vi strävar efter att nå bästa livskvalitet utifrån individens förutsättningar. Vi arbetar med ledorden Glädje, Respekt, Omtanke och Helhet. Det genomsyrar hela organisationen.
Omsorgsgruppen IN AB är anslutna till Vårdföretagarna och arbetsförhållandena regleras av gällande kollektivavtal för personliga assistenter. Vi söker dig som är positiv, empatisk & som vill arbeta med människor!
Du får gärna ha tidigare erfarenheter från yrket eller vård och -omsorg men det är inget krav. I arbetet förekommer fysiskt krävande moment. Det är meriterande om man har ett körkort hos vissa kunder.
Sökes: Ledsagare till en fantastiskt glad kille i Linköpings kommun.
Vi söker nu ett antal ledsagare till vår kund i Linköpings kommun. Arbetstiderna kan variera men är oftast förlagda mellan 09-13 efter kommunikation med kunden. Vi söker dig som vill jobba på fast schemarad men också extra och samtidigt göra en viktig insats.
Att vara ledsagare innebär att följa med och hjälpa en person på olika ärenden som till exempel att handla, läkarbesök, fritidsaktiviteter eller andra saker som personen behöver hjälp med.
Vi söker dig som har ett stort datorintresse, gillar att gå på konserter och är en socialt utåtriktad person. Det är meriterande om du har erfarenhet av EP, synnedsättning samt hjärntrötthet.
Märk din ansökan med "Ledsagning Linköping 2025".
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
E-post: arbete.linkoping@omsorgsgruppen.se
