Ledningssytemofficer
2025-12-18
Vill du har ett arbete där du får ta ansvar för att göra Sverige säkrare? Vill du ha ett arbete där du vidareutvecklas samtidigt som du driver projekt och hittar lösningar med andra för att utveckla förbandets ledningsförmåga? Vill du arbeta på en arbetsplats med generösa arbetstidsavtal och med en bra balans mellan privatliv och arbetsliv?
Huvudsaklig arbetsuppgift
Som ledningssystemofficer är du en del av enhetens ledningssystemavdelning och kommer att delta vid planering och genomförande av såväl övningar som i den dagliga verksamheten. Du kommer att samverka och samordna med andra enheter och avdelningar i syfte att koordinera verksamheten inom områdena samband och ledningsstödsystem. Då avdelningen är i en expansiv fas kommer du bl.a. företräda avdelningen i olika projektgrupper där du ibland kommer att leda projekt i form av tester och valideringar för att slutligen utbilda och implementera aktuella system på bred front inom förbandet. Du kommer även att understödja inom området signalskydd med hantering av system, signalskyddsnycklar och vid behov utbildningar. Likaså kommer du arbeta aktivt med att utveckla förbandets förmåga till ledning.
Vi erbjuder dig
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Verksamheten erbjuder stor variation och komplexitet, vilket innebär goda utvecklingsmöjligheter och förutsättningar för intern karriärrörlighet. Våra anställda har ett flertal olika förmåner, bland annat:
• Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och dina karriärsmål
• Tre timmar träning i veckan på arbetstid och du kan få ersättning för träningskläder och startavgifter
• Bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid samt 28-35 semesterdagar beroende på din ålder
• Lönetillägg vid föräldraledighet och VAB samt möjlighet att växla semesterdagar mot extra pensionsavsättning.
• För oss är det viktigt att man tar hand om sig själv och varandra.
Kvalifikationer
• Svenskt medborgarskap
• B-körkort
• Specialistofficersexamen SO 6-7, alternativt officersexamen OF 1-2
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska samt engelskaDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är strukturerad och kan arbeta självständigt mot avdelningens angivna uppgifter och målbilder. Du behöver vara initiativtagande och samarbetsorienterad mot andra medarbetare på olika nivåer och funktioner. Att bygga och bibehålla goda relationer är av stor betydelse för att nå framgång. Du kommer ha hög tillit i att lösa dina tilldelade uppgifter.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Utbildning inom ledning/samband
• Grundläggande officersutbildning vid LedSS/FMTIS
• Signalskyddsutbildning, exempelvis signalskyddslärare, signalskyddschef eller utbildning på Försvarsmaktens vanligaste förekommande signalskyddssystem
• God förmåga att hantera IT-system
• Erfarenhet av att utbilda
• Erfarenhet av sambandsdriftledningÖvrig information
• Anställningen är en heltids tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning för dig som inte är anställd i Försvarsmakten
• Arbetsort: Örebro
• Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse
• Resor i tjänsten förekommer
Välkommen med din ansökan senast 19 januari 2026. Din ansökan ska endast innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning, samt svar på angivna urvalsfrågor. Eventuella frågor om tjänsten besvaras begränsat under ansökningsperioden via mail, Pierre.Jakobsson@mil.se
.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Sista dag att ansöka är 2026-01-19
Detta är ett heltidsjobb.
