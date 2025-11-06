Ledningsstöd
2025-11-06
Länsstyrelsen är en drivande kraft för det hållbara samhället.
Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner, näringsliv och andra aktörer med fokus på Västra Götalands län och våra 1,7 miljoner invånare. Länsstyrelsen har en bred verksamhet och en mycket viktig roll inom flera samhällsområden. Det gäller inte minst de högaktuella utmaningarna med regional tillväxt och att genomföra den gröna omställningen, utveckla det civila försvaret och vårda demokratin.
Länsstyrelsen är en regional statlig myndighet med cirka 1 000 trevliga och kompetenta medarbetare. Vi har verksamhet på flera orter i Västra Götaland men även i övriga Sverige i och med att vi ansvarar för IT-verksamheten till alla länsstyrelser.
Vi söker nu ett ledningsstöd till Miljöavdelningen
Är du självgående, strukturerad och serviceinriktad och har erfarenhet av att arbeta som ledningsstöd? Då är det dig vi söker för att stötta oss i ledningsgruppsarbetet och avdelningens verksamhetsplanering och uppföljning. Du kommer få arbeta i en nyckelroll där du gör skillnad för verksamheten varje dag.Publiceringsdatum2025-11-06Dina arbetsuppgifter
Som ledningsstöd underlättar du arbetet i avdelningsledningsgruppen. Utifrån årshjulet håller du ihop planering och uppföljning av ledningsgruppsarbetet. Du driver och koordinerar avdelningens verksamhetsplanering och är ett stöd för att styrningen ska genomsyra verksamheten hela vägen från verksamhetsplanering till rapportering. I arbetsuppgifterna ingår också till exempel att självständigt ta fram och sammanställa underlag och verksamhetsdata, medverka i redovisningar samt hålla ihop planering och genomförande av möten.
Vi erbjuder ett roligt arbete med trevliga och kompetenta kollegor. Då vi kontinuerligt utvecklar vår verksamhet behöver du vara öppen för att dina arbetsuppgifter även kan komma att förändras över tid.
Miljöavdelningens huvudsakliga uppdrag är att bidra till den hållbara utvecklingen, där den gröna omställningen är en viktig del. Detta gör vi genom tillsyn och prövning av miljöfarlig verksamhet och genom att arbeta med att främja klimat- och energiomställningen. Vi arbetar även med vägledning till kommuner och verksamhetsutövare samt med förorenade områden och samordnar också Länsstyrelsens miljömålsarbete.
Placeringsort: Göteborg
Vi erbjuder goda möjligheter till distansarbete under en del av arbetstiden. Resor ingår i tjänsten.Kvalifikationer
Du har examen om minst 180 högskolepoäng (120 poäng) från universitet eller högskola inom offentlig förvaltning, statsvetenskap eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du är intresserad av ledningsfrågor, planering och uppföljning av verksamhet och har en hög digital mognad med god förståelse för olika verksamhetssystem.
Vidare har du minst ett års aktuell erfarenhet i en samordnande roll som ledningsstöd, verksamhetscontroller, projekt/processledare eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Som person är du drivande och mål- och resultatorienterad. Med ett i grunden väl strukturerat arbetssätt, är du även anpassningsbar till verksamhetens behov av förändrade förutsättningar. Du har lätt för att samarbeta med andra eftersom du är serviceinriktad, lösningsorienterad och lyhörd. Du känner dig trygg med att arbeta självständigt och tar ett stort ansvar för dina arbetsuppgifter. Du ser ett värde i att utveckla och följa upp verksamhet och har lätt för att förklara samband på ett pedagogiskt sätt.
Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat.
Vi tror på allas lika möjligheter och ett av våra huvuduppdrag är att verka för mångfald och en personalsammansättning på Länsstyrelsen som speglar länets befolkning. Så, sist men inte minst, hoppas vi därför att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald.
Välkommen med din ansökan!
Bra att veta
Läs mer om oss på vår webb https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-oss/jobba-hos-oss.html.
Vi finns också på https://www.linkedin.com/company/3537509/admin/dashboard/.
Länsstyrelsen är en beredskapsmyndighet och har ett särskilt utpekat ansvar under kris och krig/höjd beredskap.
Vi har valt rekryteringskanaler och vill inte bli kontaktade av rekryteringsföretag.
Din ansökan blir en allmän handling när du söker tjänster hos oss. Därför är det viktigt att du med skyddade personuppgifter inte registrerar dig via vårt rekryteringssystem. Du som har skyddade personuppgifter postar din ansökan till HR-enheten, Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg. Delge inte några känsliga uppgifter i din ansökan men ange någon form av kontaktuppgift så att vi kan kontakta dig om du är aktuell för tjänsten. Vid frågor, ta kontakt med HR via e-post hr.vastragotaland@lansstyrelsen.se
Månadslön. Länsstyrelsen tillämpar individuell lönesättning.
