Ledningskoordinator till Hässleholm Miljö
2026-02-20
Vi söker dig som trivs med ansvar, struktur och uppföljning och som vill arbeta nära både ledning och verksamhet i en roll där genomförande sker i samarbete, med lyhördhet och respekt för helheten.
Hos oss får du en viktig och förtroendefull roll i en organisation som präglas av framåtanda, omtänksamhet och tydlighet.
Din roll och dina arbetsuppgifter
Rollen som Ledningskoordinator är en operativ och genomförandeinriktad roll med tydligt mandat, där fokus ligger på att skapa struktur, följa upp och se till att saker blir gjorda.
Tjänsten består av två delar, som tillsammans skapar stabilitet i ledningsarbetet och stödjer verksamhetens utveckling.
Del 1 - operativt arbete nära VD, ledningsgrupp och styrelse
Den ena delen av rollen är återkommande och stabil över tid. Här arbetar du nära VD och ledningen med att planera och samordna och få det dagliga lednings- och styrelsearbetet att fungera effektivt och professionellt. Det innebär bland annat att du:
planerar, samordnar och följer upp ledningsgrupps- och styrelsemöten säkerställer att kallelser, dagordningar och underlag är på plats i rätt tid dokumenterar möten och ser till att beslut tas vidare och följs upp kvalitetssäkrar och bidrar i framtagande av presentationer och beslutsunderlag bidrar till struktur, framförhållning, effektivitet och tydlighet i ledningens arbete
Mycket av arbetet handlar om att skapa ordning i det dagliga - planera möten, förbereda underlag och se till att beslut tas vidare, kommuniceras av ansvariga och följs upp.
Här är du den som håller ihop helheten och ser till att detaljerna sitter.
Del 2 - strategiskt och operativt förändrings- och utvecklingsarbete i verksamheten
Den andra delen av rollen är föränderlig över tid och anpassas efter organisationens aktuella behov. Här arbetar du nära chefer och funktioner i verksamheten och bidrar till att utvecklingsarbete genomförs i praktiken.
Exempel på arbetsuppgifter är att:
planera, driva, samordna och följa upp förbättrings- och utvecklingsinsatser bidra till att nya beslutade arbetssätt och rutiner införs och används planera och hålla ihop aktiviteter, utbildningsinsatser och uppföljning vara ett praktiskt stöd i vardagen när arbetssätt förändras
Du arbetar nära verksamheten och bidrar genom att planera, driva, samordna, följa upp och hålla ihop utvecklingsarbete i praktiken.
Fokus ligger på genomförande och uppföljning, där arbetet bedrivs strukturerat och i nära samarbete med verksamheten för att skapa tydlighet, förankring och hållbara lösningar i det löpande arbetet.
Uppdragen prioriteras och fördelas av chefen för avdelning Marknad.
Det här erbjuder vi dig
En varierad och praktisk roll med stort förtroende.
Möjlighet att arbeta nära VD, ledning och verksamhet.
Ett sammanhang där samarbete, struktur, kvalitet och ansvar är en självklarhet.
Möjlighet att utvecklas i takt med verksamhetens behov.
Frihet under ansvar och möjlighet till flexibla arbetssätt.
Det här är du
Vi tror att du är en person som:
är strukturerad, noggrann och gillar att ha koll trivs med att planera, samordna och följa upp är självgående och tar ansvar för att uppgifter blir slutförda och med kvalitet är inlyssnande, kommunikativ och trygg i både skrift och dialog anser att samarbete och väl genomförd förankring är A och O för att lyckas har god känsla för service, kvalitet och professionalism
Du har eftergymnasial utbildning inom exempelvis administration, ekonomi eller verksamhetsutveckling, eller motsvarande erfarenhet. Du har arbetat med kvalificerat administrativt arbete och/eller förändringsledning i en miljö där struktur, samordning och uppföljning är centralt, och är trygg i att leda arbete, sätta ramar och skapa framdrift även utan formellt personalansvar.
Du är van att arbeta digitalt och har mycket goda kunskaper i Office.
För att trivas hos oss behöver du vara prestigelös, pålitlig, kommunikativ och ha lätt för att samarbeta. Du kan manövrera enkelt mellan helikopterperspektiv och detaljfrågor för att hitta rätt vägar till goda resultat. Du uppskattar att arbeta nära verksamheten, men också att bidra till ordning och struktur på ledningsnivå.
Du rapporterar till chefen för avdelning Marknad.
Villkor och ansökan
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med sex månaders provanställning. Din arbetstid är på vardagar.
Vi gör urval efter hand. Skicka därför in din ansökan till oss så fort som möjligt. Tjänsten kräver goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt B-körkort, då resor mellan våra anläggningar förekommer regelbundet i tjänsten.
Välkommen med din ansökan!
Det här är vi
Hässleholm Miljö är ett affärsdrivet bolag som ägs av Hässleholms kommun. Vårt uppdrag är att utveckla och tillhandahålla tjänster inom miljö och energi. Vi är en samhällspartner som driver utvecklingen av det som är viktigt på riktigt, ett hållbart cirkulärt samhälle för människor och företag i vår kommun. Vi gör det med engagemang och kunskap för ett hållbart liv idag - och modet att hitta nya vägar för i morgon.
Vår verksamhet är indelad i fyra starka affärsområden, med gemensamma funktioner och processer. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall från hushåll, industrier och andra verksamheter. Vi producerar och distribuerar dricksvatten, transporterar och renar spillvatten samt avleder dagvatten. Dessutom producerar och levererar vi fjärrvärme i Hässleholm och Tyringe. Men vi jobbar också med hållbarhet i allt vi gör, och för att minska vårt och andras avtryck på naturen och vattnet omkring oss.
Vi gillar olika! Därför strävar vi efter mångfald på alla tänkbara sätt. Vi tror att olika personer, kompetenser och grupper tillför mest till vår verksamhet.
Hos oss finns cirka 180 medarbetare och vårt bolag omsätter runt 650 miljoner kronor.
Läs mer om oss på www.hassleholmmiljo.se.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
