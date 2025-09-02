Ledningskoordinator till bolagsavdelningen
2025-09-02
Vill du arbeta i ett spännande uppdrag med många kontaktytor och stort fokus på kvalitet, utveckling och service?
Vilka är vi?
Norrköpings kommuns bolagskoncern består av moderbolaget Norrköping Rådhus AB med 10 dotterbolag. Bolagen bedriver kommunal verksamhet åt kommunens invånare och erbjuder alltifrån bostäder, lokaler, vattenförsörjning, hamnanläggningar och spårvagns- och flygplatsverksamhet till kulturutbud med mera.
Rådhus AB är Norrköpings kommuns förvaltningsbolag. Moderbolaget driver ingen egen affärsverksamhet, utan är ett holdingbolag som är helägt av Norrköpings kommun och har till uppgift att styra dotterbolagen med utgångspunkt från kommunfullmäktiges beslutade övergripande mål och politiskt program.
Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi en kvalificerad och engagerad ledningskoordinator till bolagsavdelningen.
Rollen som ledningskoordinator på bolagsavdelningen innebär en härlig mix av både regelbundna administrativa göromål, komplexa utmanande engångsuppgifter och samverkan mellan och med olika aktörer inom kommunkoncernen.
För att bli framgångsrik, och hålla ordning på många bollar i luften samtidigt, behöver du kunna fokusera och leverera, samtidigt som planering och prioritering är A och O.
Ditt främsta arbetsverktyg är din dator och olika program/ system. Genom att behärska dessa kommer du att lösa dina uppgifter effektivt och i tid.
Vi jobbar tillsammans i kommunkoncernen. Genom olika utbildningar samt genom att etablera egna nätverk, kontakter och samverkan, bygger du en förståelse för hur alla olika delar bildar en fantastisk helhet, som möjliggör vårt uppdrag att samordna de kommunala bolagens verksamheter för att uppnå en ökad effektivisering som optimerar användandet av kommunens resurser.
Ibland är det högt tempo, med snabba bud, som pareras med lugnare perioder som möjliggör planering, administration och uppföljning av genomförda eller kommande arbetsuppgifter.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att arbeta med allmänna göromål på bolagsavdelningen, specifikt riktat mot dotterbolag och koncernen. Att skapa, säkerställa, och upprätthålla processer och rutiner, enligt styrmodell, styrdokument och system.
Du arbetar med avdelningens ärendehanteringsberedning och andra interna administrativa uppgifter som till exempel diarieföring och arkivhantering.
Vi erbjuder en arbetsplats som har högt i tak, vill mer och som kommer att ta plats. Välkommen till oss!
Då du kan komma att hantera känslig och sekretessbelagd information är hög integritet och professionalitet ett krav. Du tar även ett stort ägandeskap för dina arbetsuppgifter och säkerställer att de blir slutförda i tid och med noggrannhet.
Vem är du?
Vi söker dig som är civilekonom eller har annan akademisk examen inom ekonomiområdet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du har goda kunskaper om, och förståelse för, den kommunala beslutsprocessen, och har erforderliga kunskaper om kommunal- och förvaltningsrätt.
Du har god erfarenhet av kvalificerade administrativa arbetsuppgifter med fokus på service, som till exempel kalkyleringsmodeller, rapportskrivning samt digitala presentationer.
Det är meriterande att du har dokumenterad erfarenhet av ärendeberedningsprocessen i en politiskt styrd organisation och känner dig trygg i att bereda ärenden, skriva rapporter och beslutsunderlag.
Du har tidigare erfarenheter av att arbetsleda verksamhet, aktiviteter, och av att leda personal. Du har haft eget budgetansvar samt har vana av att rapportera uppdrag och eller ekonomiska underlag till ledningsgrupp, styrelse eller uppdragsgivare.
Du är kvalitetsmedveten samt har lätt för att anpassa dig till skiftande förutsättningar och behov där du behöver hantera många frågeställningar parallellt. Du arbetar systematiskt, strukturerat och har ett brett perspektiv på verksamheten.
Du har hög integritet, är prestigelös och trivs med att ge kvalificerat chefsstöd. Det är självklart för dig att ge bra service.
Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska både i tal och i skrift och du förstår komplicerade språkliga underlag och producerar dokument av hög kvalitet med ett enkelt och lättbegripligt språk.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Längd på anställning:
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Ja, delvis utifrån verksamhetens behov
Sista ansökningsdatum: Vi gör urval löpande men vi vill ha din ansökan senast den 21 september
Kontakt: Vice VD Rådhus AB Ola Nilsson, 072-5836991 eller rekryteringsspecialist Katarina Nyqvist, 011-15 30 10
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen.
Vi tillämpar individuell lönesättning
Vi tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrköpings kommun
