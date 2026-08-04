Ledig Tjänst som Assistent i mitt fantastiska team!
Forenede Care AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Svedala Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Svedala
2026-08-04
, Staffanstorp
, Vellinge
, Trelleborg
, Skurup
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Forenede Care AB i Svedala
, Staffanstorp
, Vellinge
, Trelleborg
, Skurup
eller i hela Sverige
Du bidrar till att en människa får möjlighet att leva efter sin vilja, att göra det den behöver, besöka de platser den önskar och vara med de människor den tycker om.
Inom Hela Sveriges Assistans har vi en hög professionell nivå och stort personligt engagemang. Vi är måna om att du i din roll som personlig assistent ska trivas och kunna arbeta under trygga förhållanden med goda villkor.
Rollen som personlig assistent
Som personlig assistent företräder du Hela Sveriges Assistans. I rollen som personlig assistent kommer du att göra en webbutbildning om hur det är att arbeta som personlig assistent. Du ska tillsammans med kunden och dina kollegor verka för god kvalitet samt följa företagets värderingar och policys.
Som personlig assistent ansvarar du för att ta del av information som huvudkontoret skickar ut, samt vid behov söka information som finns tillgänglig på hemsidan. I övriga frågor vänder du dig till din arbetsledare eller huvudkontoret. Om din roll som personlig assistent hos mig
Assistent sökes till mitt fantastiska team! Jag är en gay man på 58 år och bor i Malmö Har arbetat inom hälsa och sjukvården (undersköterska) och arbetsförmedlingen (studie och yrkesvägledare. Jag har en neuromuskulär sjukdom och behöver hjälp med det mesta i vardagen, förutom kommunikation. Jag är alltid kopplad till en andningsventilator och har trakeostomi. Alla förflyttningar sker med lift, förflyttningar mellan rullstolar etc. Arbetet består av att hjälpa mig med allt möjligt för att underlätta min vardag. Du hjälper exempelvis till med personlig hygien, påklädning, matning, trakeostomi, hemmet och allt annat som vi behöver fixa i livet. Utanför hemmet träffar jag främst vänner, familj, handlar, går på teater och Mff matcher och massa annat. Tycker om att läsa böcker, är samhällsintresserad och har en humanistisk syn på livet och samhället. Vad jag önskar av dig är att du gärna har körkort (automat) Du ska ha lätt att lära arbetsmetoder, rutiner, vara flexibel och ha förmåga att smälta in med mig i mitt hem. Förekommer vissa tunga moment men ju mer rutiner man lär sig ju mindre blir belastningen. Jag har assistenter hos mig dygnet runt, jag har idag 7 assistenter i åldersspannet 23-45ca och både killar och tjejer. Ni jobbar både singel och dubbel. För mig är inte vård erfarenhet ett måste men ett intresse för jobbet som assistent bör du ha. Du, mina andra assistenter och jag skall vara ett bra team. Det finns idag möjlighet till både hel /deltid eventuellt fast och man är schemalagd 24x7. Man går bredvid tills du och jag känner det funkar, utbildning kring trakeostomi sker hos mig. Jag nyttjar mig av HSA, Hela Sveriges assistans som assistansanordnare och fungerar själv som arbetsledare för de som jobbar hos mig.Publiceringsdatum2026-08-04KvalifikationerKörkortskrav
2 års erfarenhet som personlig assistent
Meriterande
Personkemi
lätt att lära arbetsmetoder
Beskrivning av tjänsten
Arbetstiderna är förlagda under dag/kväll, natt och helg. När man arbetar natt så är det vaken natt.
1 - 2 tjänster på schema på ca 75-100%
Tjänsterna är förlagda på ett rullande schema som innebär att du arbetar dag/kväll, helg och vaken natt.
Innan vi erbjuder anställning får du visa ett oöppnat utdrag/digital brevlåda ur polisens belastningsregister. Vi efterfrågar även ett giltigt svenskt arbetstillstånd, exempelvis ett pass eller godkänt arbetstillstånd från Migrationsverket.
Som personlig assistent hos Hela Sveriges Assistans AB omfattas du av Almega/Vårdföretagarnas kollektivavtal med avtalad tjänstepension, utbildning och förmånlig friskvård
Vi som företag tar inte emot ansökningar via mail, ansök via länk eller på karriär sidan.
Vi kan komma att tillsätta tjänsterna innan ansökningstiden gått ut!
Vi behandlar ansökningarna fortlöpande.
Sista ansökningsdag
2026-08-25 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8170577-2131205". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Forenede Care AB
(org.nr 556535-5400), https://forenadecare.teamtailor.com
Geijersgatan 4A (visa karta
)
216 18 LIMHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Forenede Care Jobbnummer
10022234