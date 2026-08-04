Handläggare till Hojab på Svea Inkasso
Svea Bank AB / Redovisningsekonomjobb / Solna Visa alla redovisningsekonomjobb i Solna
2026-08-04
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Nu söker vi en noggrann och positiv handläggare till vår avdelning Hojab på Svea Inkasso. Du blir del av ett litet och hjälpsamt team som tillsammans ansvarar för att ta hand om de fodringar som uppstår inom några av Sveas olika affärsområden.
Om rollen Du kommer genom den här rollen få en insyn i Sveas övriga tjänster och det kommer vara viktigt att förstå Sveas olika produkter för att kunna handlägga dessa ärenden på bästa sätt. I rollen som handläggare arbetar du alltså i första hand med Sveas egna fordringar, och det dagliga arbetet innebär bl.a. uppgifter såsom att;
Skicka ut inkassokrav
Upprätta avbetalningsplaner
Ansöka om betalningsförelägganden samt hantera utmätningar
Visst juridiskt arbete ingår
Daglig kontakt med gäldenärer via mejl, chat samt även telefon
Kontakt med myndigheter såväl interna parter.
Vem är du? Vi söker en person som trivs i en operativ roll, är administrativt duktig och noggrann i sitt arbete. För den här rollen är det viktigt att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift, främst i svenska även om goda kunskaper i engelska också är önskvärt, då det ingår mycket skriftlig kontakt både internt och externt. Vidare ser vi att du är ansvarsfull och har en god förmåga att prioritera och strukturera ditt arbete så att det blir gjort på ett effektivt sätt. Även förmågan att hantera stress och ett tidvis högt tempo är viktig, då arbetsbelastningen kan variera över tid. Då du arbetar med människor är det även viktigt att du är ödmjuk och lyhörd, förmågan att förstå gäldenärens situation är viktig för att du ska kunna hantera ärendet på bästa sätt.
Om Svea Svea är en koncern med finansiell verksamhet med över 2000 anställda i ett flertal europeiska länder. Med fyrtio års erfarenhet skapar vi smarta administrativa och finansiella lösningar för både privatpersoner och företag. Sveas vision är att vara en ledande finansiell aktör i Europa. På Svea råder en entreprenörsanda och vi har en familjär företagskultur. Gemenskap är viktigt för oss och vi jobbar för mångfald och att alla ska känna delaktighet och ha möjlighet att kunna påverka. Vi sitter i nya fräscha lokaler i Arenastaden, Solna.
Ansökan Vi tar inte emot ansökningar via mail. Urval och intervjuer sker löpande och vi önskar att tillsätta tjänsten så snart som möjligt, så skicka in din ansökan redan idag. Har du frågor kring tjänsten är du varmt välkommen att höra av dig till rekryterare Fredrika Engelin på fredrika.engelin@hotmail.com
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7879102-2131200". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svea Bank AB
(org.nr 556158-7634), https://career.svea.com
Evenemangsgatan 31 A (visa karta
)
169 79 SOLNA Arbetsplats
Svea Jobbnummer
10022225