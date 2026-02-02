Ledare - T4
Möjligheten
Energi utgör det moderna samhällets ryggrad. Vill du leda andra mot en hållbar framtid och göra skillnad tillsammans med oss?
Hitachi Energy är en global ledare inom elektrifiering och levererar idag elnätsteknologi som försörjer över tre miljarder människor världen över. Nu söker vi en Ledare till vårt team i Ludvika.
Du kommer att ansvara för att leda ett engagerat multikulturellt ingenjörsteam, vi i teamet ansvarar för att designa och implementera kontroll- och skyddssystem för nästa generations styrsystem. Eftersom vi värdesätter närvarande ledare som både kan se helheten, bygga meningsfulla relationer och skapa trygghet genom lyhördhet och öppen dialog kommer personliga egenskaper att vara viktiga i rekryteringen.
Vi tror på att bygga starka relationer, på att visa omtanke och på att ge konstruktiv feedback. Vi tror därför att du också vill bidra till att skapa en arbetsmiljö där alla kan växa och nå sin fulla potential genom samarbete, kunskapsdelning och ett ständigt fokus på kvalitet.
Hur du kommer att göra skillnad
Ta ett operativt ledaransvar och driva verksamheten framåt
Stödja och coacha ditt team för att säkerställa välmående och utveckling
Rekrytera nya medarbetare
Driva förbättringsarbetet för att möta framtida affärsbehov
Bakgrund
En passion för både människor och teknik
En engagerad och lösningsorienterad personlighet som vill göra skillnad med oss
Ett starkt självledarskap som präglat hela din karriär
Erfarenhet av att leda andra i en dynamisk miljö
Mycket goda kunskaper i både engelska och svenska
Meriterande är tidigare erfarenheter av att ha personalansvar och tidigare erfarenhet av elkraft eller HVDC
Vi erbjuder
Kollektivavtal
Flexibla arbetstider
Sjukvård och friskvårdsbidrag
Kompletterande ersättning för föräldraledighet
Mentor för att stödja dig under introduktionsfasen
Medarbetarportal med tusentals rabatter och förmåner
Olika utbildningar och kurser som stödjer medarbetarutveckling
Diversifierat företag med över 70+ nationaliteter som arbetar i Sverige
Fantastiska karriärmöjligheter inom Hitachi Energy både i Sverige och globalt
Fler förmåner kan vara kopplade till denna specifika roll
Mer om oss
Känns detta intressant och utmanande? Ansökningar kommer att granskas löpande, så vänta inte - ansök idag!
Rekryterande chef Daniel Morén, daniel.moren@hitachienergy.com
svarar på dina frågor om tjänsten. Fackliga representanter - Sveriges Ingenjörer: Mikael Hjort, +46 107-38 29 86; Ledarna: Frank Hollstedt, +46 107-38 70 43; Unionen: Fredrik Holmgren, +46 107-38 21 85. Alla andra frågor kan riktas till Talent Acquisition Partner Eva Schölin, eva.scholin@hitachienergy.com
Hitachi Energy is a global technology leader in electrification, powering a sustainable energy future through innovative power grid technologies with digital at the core. Over three billion people depend on our technologies to power their daily lives.
With over a century in pioneering mission-critical technologies like high-voltage, transformers, automation, and power electronics, we are addressing the most urgent energy challenge of our time - balancing soaring electricity demand, while decarbonizing the power system.
Headquartered in Switzerland, we employ over 50,000 people in 60 countries and generate revenues of around $16 billion USD. We welcome you to apply today. Så ansöker du
