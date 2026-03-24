Ledande Systemarkitekt för interimsuppdrag
2026-03-24
Om tjänsten Detta är ett interims- eller konsultuppdrag där du får en nyckelroll i att leda och utveckla en modern IT-miljö. Kunden befinner sig i en spännande fas där fokus ligger på att stärka infrastrukturen, effektivisera interna verktyg och skapa långsiktigt hållbara lösningar.
Fokus ligger på att säkerställa att plattformarna är stabila, säkra och skalbara samt att leda och coacha ett erfaret team av utvecklare och tekniska specialister. Du arbetar även med design och underhåll av Linux-baserade miljöer, främst baserade på RHEL, och samarbetar med utvecklings-, säkerhets- och produktteam för att säkerställa att plattformen möter verksamhetens behov.
Utöver det bidrar du till att förbättra processer och stärka tillförlitligheten i systemen, samt deltar i diskussioner kring val av infrastrukturteknologier och långsiktig utveckling.
Dina framtida arbetsuppgifter Du har ett övergripande ansvar för arkitektur och teknisk riktning samtidigt som du leder teamets dagliga arbete.
Definiera och vidareutveckla arkitektur för infrastruktur och interna verktyg
Leda och coacha ett team av utvecklare och tekniska specialister
Säkerställa skalbara, säkra och kostnadseffektiva lösningar
Samarbeta med andra team och intressenter för att driva tekniska initiativ
Identifiera förbättringsområden och implementera effektiva arbetssätt
Delta i strategiska beslut kopplade till teknikval och plattformsutveckling
Vi söker dig som
Har flerårig erfarenhet som systemarkitekt inom infrastruktur eller plattformar
Mycket god kompetens i Ansible och Terraform
Gedigen erfarenhet av OpenStack (eller liknande privata molnplattformar)
Avancerad kunskap om Linux-miljöer (RHEL-baserade)
Har tidigare erfarenhet av att leda tekniska team
Är van att arbeta nära både teknik och verksamhet
Meriterande:
Erfarenhet av verktygsplattformar eller interna utvecklarverktyg
Erfarenhet av förändringsledning i tekniska miljöer
Som person är du strukturerad och lösningsorienterad med en naturlig förmåga att skapa förtroende. Du trivs i en roll där du får kombinera teknik och ledarskap, och har lätt för att kommunicera komplexa lösningar på ett tydligt sätt.
Övrig information
Start: Omgående Slut: September 2026 Plats: Stockholm med möjlighet till hybridarbete Omfattning: Heltid Anställningsform: Konsultuppdrag eller interimslösning
Om kunden Företaget är verksamt inom identitet, säkra transaktioner och digitala tjänster och är en global aktör inom området för säker identitet och förtroendetjänster. De arbetar i en modern miljö där samarbete, kvalitet och teknisk excellens står i centrum. Här ges möjlighet att påverka både arbetssätt och tekniska lösningar på riktigt.
Att bli en del av företaget innebär att vara med och bidra till utvecklingen av framtidens lösningar inom identitet och säkra transaktioner. Organisationen präglas av internationella team med fokus på innovation och ett tydligt mål att utveckla tjänster som förenklar vardagen och skyddar personuppgifter för människor världen över. Så ansöker du
