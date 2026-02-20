Ledande montör till VSH
2026-02-20
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
, Sävsjö
, Jönköping
Viktiga delar i din roll
Som resande ledande VVS-montör hos VSH har du en nyckelroll i våra projekt. Tillsammans med projektledare ansvarar du för att planera, leda och själv utföra VVS-arbeten på plats i olika projekt. Rollen kombinerar operativt arbete med samordning, planering och ledarskap.
Du arbetar på projekt runt om i Sverige, främst inom området mellan Göteborg, Stockholm och Malmö, och är beredd att arbeta där behovet uppstår.
Operativt leda och utföra VVS-arbeten på byggprojekt
Planera arbeten tillsammans med projektledare
Delta i bygg- och samordningsmöten
Ansvara för materialplanering, beställning och hantering
Säkerställa kvalitet, arbetsmiljö och framdrift i projektet
Sköta projektrelaterad dokumentation
Vara kontaktperson på plats gentemot andra yrkesgrupper
Om vi får önska
Utbildad VVS-montör
Flera års erfarenhet inom VVS-yrket
Meriterande med tidigare roll som ledande montör, men inget krav
God vana av ritningsläsning och teknisk dokumentation
B-körkort är ett krav
Har du erfarenhet men ännu inte tagit steget till en ledande roll, kan detta vara rätt möjlighet för dig.
Är det här du?
Självständig och ansvarstagande
Lösningsorienterad och strukturerad
Kommunikativ och trygg i samarbete med projektledare och kollegor
Flexibel och trivs med ett resande arbete
Bra att veta
Placeringsort: Flexibel
Ansök senast den: 2026-04-30. Vi tillämpar löpande tillsättningar.
Vid frågor, kontakta Mia Grund Johansson på mia@addstaff.nu
eller 070-218 10 80
VSH
VSH (tidigare Värme & Sanitet i Huskvarna AB) är ett familjeföretag i tredje generationen inom VVS-branschen grundat 1987 och har vår huvudsakliga marknad inom Jönköpings län. Vi är auktoriserad VVS-installatör och godkänd enligt branschreglerna för Säker Vatten och är återförsäljare och installatör för värmepumpar.
Med bred och gedigen kunskap gör vi det där extra till dig som kund. Vi är rustade för alla förekommande arbeten inom värme och sanitet med engagerade och drivna medarbetare som hjälper dig med både nyinstallationer och service.
Vi ingår i en familjeägd koncern som finns representerade med verksamheter i södra Sverige. Tillsammans är vi drygt 400 medarbetare varav VSH sysselsätter i dagsläget 25 medarbetare och vi vill bli fler.
