Ledande montör
Btp Sweden AB / Installationselektrikerjobb / Malmö Visa alla installationselektrikerjobb i Malmö
2026-01-08
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Btp Sweden AB i Malmö
, Burlöv
, Vellinge
, Lund
, Svedala
eller i hela Sverige
Jobbar du som elektriker idag och har en gedigen erfarenhet från arbete på entreprenadsidan inom bostäder? Vill du vara en del av ett härligt gäng och bygga framtidens elprojekt? Vi söker en Ledande montör till vår kund i Lund!Publiceringsdatum2026-01-08Om tjänsten
Som en ledande montör hos vår kund kommer du att arbeta tillsammans med projektledare, koordinatorer och kund för att säkerställa lyckade och korrekta entreprenader.
Du kommer ha en nyckelroll väl ute på plats och har i ansvar att arbetsleda dina medarbetare samt bidra i planeringen av installationerna på entreprenaden. I denna roll förväntas du även vara med och arbeta fysiskt på arbetsplatsen.
Om dig
Vi söker dig med erfarenhet som ledande montör som vill fortsätta utvecklas tillsammans med vår kund. Som person har du en förmåga att kunna leda medarbetare, kommunicera på ett bra sätt samt klarar av att planera för entreprenader. Kraven för tjänsten följer nedan.
Vi söker dig som
Är utbildad elektriker med erfarenhet som ledande montör
Har ett ECY-certifikat.
Har vana av att läsa ritningar och arbeta strukturerat.
Har B-körkort och goda kommunikationsförmågorSå ansöker du
Skicka ditt CV och personligt brev till oss där du talar om varför just du passar för den här tjänsten till: jobb@btp.se
. Vi arbetar med löpande urval så skicka din ansökan så fort som möjligt. Vid ansökan var god ange referens: Ledande montör - MalmöOm företaget
Boost är ett rekrytering & bemanningsföretag inom installationsbranschen. Med 16 års erfarenhet från branschen har vi de bästa möjligheterna för dig som arbetssökande att hitta nästa utmaning inom installationsbranschen. Vi på Boost Technical Power tror på mångfald och jobbar alltid med fördomsfri rekrytering, schyssta anställningsvillkor och är självklart kollektivanslutna. Vår verksamhet finns där du finns oavsett geografi.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-07
E-post: jobb@btp.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ledande montör - Malmö". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Btp Sweden AB
(org.nr 556775-5029), http://btp.se
Sallerupsvägen 92 (visa karta
)
212 28 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Boost Technical Power Kontakt
Jessica Prag Jessica@btp.se 072-2239179 Jobbnummer
9674548