Leasing Manager - C/O Workspace
Leasing Manager till Revelop i Göteborg
Vill du arbeta i en affärsdriven roll där försäljning, relationsbyggande och affärsutveckling möts? Hos Revelop får du möjlighet att vara med och utveckla vårt expansiva kontorskoncept - C/O Workspace.
Nu söker vi en Leasing Manager med ansvar för våra anläggningar i Göteborg, Helsingborg och Malmö.
C/O Workspace är ett etablerat och uppskattat coworking koncept som erbjuder moderna och flexibla arbetsplatser för företag i tillväxt.
Efterfrågan är stark och verksamheten fortsätter att expandera - särskilt i södra Sverige. I rollen får du en central position i att driva uthyrningen, utveckla kundrelationer och bidra till konceptets fortsatta tillväxt.
Om rollen
Som Leasing Manager ansvarar du för uthyrningen och det kommersiella resultatet för C/O Workspace i Göteborg, Helsingborg och Malmö. Du arbetar aktivt med att attrahera nya kunder samtidigt som du utvecklar relationen med befintliga hyresgäster för att säkerställa långsiktiga relationer en stark kundupplevelse. Du arbetar också aktivt med att följa upp att anläggningarnas leverantörer och partners levererar service på en hög nivå.
Du är en synlig och aktiv representant för C/O Workspace. Genom nära samarbeten med kontorsmäklare och andra partners skapar du intresse för konceptet och identifierar nya affärsmöjligheter. I rollen ingår även att planera och genomföra kundevent samt andra aktiviteter som stärker relationerna med våra hyresgäster och bidrar till en attraktiv och levande arbetsmiljö i våra anläggningar. Du utgår från vårt kontor i Göteborg och är en del av Real Estate-teamet.
Rollen innebär stor frihet i hur du planerar ditt arbete och du rör dig regelbundet mellan våra anläggningar i regionen. Du rapporterar till Associate Director, C/O Workspace.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Bearbeta inkommande leads och arbeta aktivt med nykundsbearbetning.
Genomföra visningar av kontor och arbetsplatser.
Ta fram offerter och upprätta hyresavtal.
Ansvara för in- och utflyttningar.
Utveckla relationen med befintliga kunder.
Hantera leverantörskontakter kopplade till anläggningarna.
Bidra till affärsutveckling och vidareutveckling av konceptet.
Vem du är
Vi söker dig som är affärsdriven och trivs i en roll där du får kombinera försäljning med relationsbyggande. Du har ett naturligt sätt att skapa förtroende och drivs av att identifiera nya affärsmöjligheter.
Du har eftergymnasial utbildning inom exempelvis ekonomi, försäljning eller marknadsföring och uttrycker dig obehindrat på svenska och engelska i både tal och skrift. B-körkort är ett krav.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av försäljning eller uthyrning, gärna inom B2B. Det är meriterande om du har arbetat i roller där kundrelationer, affärsutveckling eller projektledning varit centrala. Erfarenhet av att arbeta med kundevent är också ett plus.
Som person motiveras du av att göra mycket affärer samtidigt som du är strukturerad, initiativtagande och självgående. Du trivs med eget ansvar men uppskattar samtidigt samarbetet med kollegor, leverantörer och externa partners.
Du har dessutom ett intresse för hur nya arbetssätt och digitala lösningar kan bidra till att utveckla erbjudandet och skapa ännu bättre kundupplevelser.
Vad Revelop har att erbjuda
Vi erbjuder dig en spännande och affärsnära roll med eget ansvar, där du kommer att arbeta med ett växande och etablerat kontorskoncept. Du kommer att vara en del av en entreprenöriell kultur präglad av engagemang, affärsmässighet och öppenhet.
Vår framgång bygger på att vi lever efter våra värderingar och arbetar tillsammans mot gemensamma mål. Tillsammans skapar vi en positiv förändring och uppnår goda resultat.
Vill du vara med och utveckla framtidens arbetsplatser tillsammans med oss?
Läs mer på revelop.se och careofworkspace.se
Välkommen med din ansökan!
I denna rekrytering samarbetar Revelop med Fasticon. Du söker tjänsten via annonsen.
För att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i enlighet med GDPR tar Fasticon inte emot ansökningar via e-post.
Rekryteringen genomförs enligt en kompetensbaserad process med fokus på att identifiera rätt kompetens i förhållande till verksamhetens behov. Har du frågor angående tjänsten är du varmt välkommen att kontakta rekryteringskonsult Jenny Tell på jenny.tell@fasticon.se
Vi arbetar med löpande urval så vänta gärna inte med din ansökan. Så länge annonsen är publicerad tar vi emot ansökningar. Som en del av rekryteringsprocessen använder vi tester och slutkandidaten kommer att genomgå en bakgrundskontroll.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Om Fasticon
Fasticon är marknadsledande specialister på kompetensförsörjning inom fastighetsrelaterade kompetenser. Vi kombinerar skarp expertis med en djup förståelse för ledarskapsutmaningar, engagerade i att rekrytera och hyra ut yrkesverksamma som bidrar till din organisations långsiktiga framgång. Våra kunder finns över hela Sverige och vi utgår från Stockholm, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.fasticon.se
och sök lediga jobb på www.fasticon.se/lediga-jobb.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fasticon Kompetens AB
(org.nr 556739-2476), https://revelop.se/ Arbetsplats
Revelop Asset Management AB Kontakt
Jenny Tell jenny.tell@fasticon.se Jobbnummer
9797587