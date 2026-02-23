Lean Program Manager
2026-02-23
En ögonblicksbild av din dag
Föreställ dig att du kliver in i rollen som Verksamhetsutvecklare och Lean Program Manager och blir en drivande kraft i vår förbättringsresa. Du leder förändring genom att utveckla våra värdeflöden, stärka Lean-kompetensen och skapa hållbara, effektiva arbetssätt. Varje dag samarbetar du nära verksamheten och ingår i ett engagerat team av verksamhetsutvecklare som tillsammans driver förbättringsinitiativ, stöttar processägare och utvecklar strukturer för hela organisationen. Tillsammans skapar ni en kultur där förbättringar är en självklar del av vardagen och där alla får möjlighet att bidra.
Hur du kommer att påverka
* Som Lean Program Manager leder du vårt Lean initiativ inom service divisionen i Finspång och bidrar till vårt globala initiativ Lean@GS och skapa engagemang på alla nivåer, så att Lean-drivna förbättringar prioriteras och integreras.
* Höja Lean-medvetenheten i organisationen genom utbildning, coachning och stöd, samt planera och genomföra Lean-utbildningar.
* Arbeta nära team och ledare för att identifiera behov, coacha i det dagliga förbättringsarbetet och säkerställa att förbättringar integreras och förvaltas över tid.
* Leda och facilitera skapandet av Value Stream Maps för våra huvudprocesser och identifiera slöserier, flaskhalsar och värdeskapande aktiviteter som leder till konkreta förbättringar.
* Ta fram och följa upp åtgärdsplaner tillsammans med verksamheten samt stötta processägare i att ta fram mätetal för att analysera och följa upp förbättringspotential.
Vad du medför
* Du har en akademisk examen och minst 5 års erfarenhet, samt praktisk erfarenhet av Lean-metodik som VSM, 5S, Kaizen, PDCA eller rotorsaksanalys.
* Du har förmåga att leda förändring, facilitera workshops och inspirera andra att tänka nytt.
* Du kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska.
* Du har ett strukturerat och nyfiket arbetssätt och en stark vilja att utveckla dig själv och andra i samarbete.
* Meriterande är erfarenhet av Lean-utbildning, facilitering av tvärfunktionella workshops, förändringsledning (t.ex. ADKAR), processdesign, digitala förbättringsverktyg eller projektledning.
Om teamet
Du blir en del av ett engagerat team av verksamhetsutvecklare som brinner för att driva förbättringsinitiativ och stötta processägare i hela organisationen. Teamet arbetar nära tillsammans, delar kunskap och stöttar varandra i workshops, analyser och genomförande. Som ett samlat förbättringsteam sätter ni riktningen för Lean-utvecklingen och skapar en kultur där ständiga förbättringar är en naturlig del av vardagen. Samarbete, stöd och gemensamt lärande är centralt i ert arbete, vilket gör att varje förbättring blir både hållbar och meningsfull.
Vem är Siemens Energy?
På Siemens Energy är vi mer än bara ett energiteknikföretag. Med mer än 100 000 engagerade medarbetare i över 90 länder utvecklar vi framtidens energisystem och säkerställer att det växande energibehovet i det globala samhället möts på ett tillförlitligt och hållbart sätt. De teknologier som skapas i våra forskningsavdelningar och fabriker driver energiomställningen och utgör grunden för en sjättedel av världens elproduktion.
Vårt globala team är engagerat i att göra hållbar, tillförlitlig och prisvärd energi till verklighet genom att tänja på gränserna för vad som är möjligt. Vi bygger vidare på en 150-årig innovationshistoria och söker nu dig som vill vara med och driva vårt fokus på avkarbonisering, ny teknik och energiomställning.
Upptäck hur du kan göra skillnad på Siemens Energy: https://www.siemens-energy.com/employeevideo
Vårt engagemang för mångfald
