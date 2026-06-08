Barnskötare/resurs med montessorierfarenhet

Vasastans Montessoriförskola / Barnskötarjobb / Stockholm
2026-06-08


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Vasastans Montessoriskola är en väl etablerad verksamhet i centrala Stockholm. Vi har drygt 200 barn och elever i vår verksamhet från småbarnsavdelning till årskurs 9.
Förskolan finns på två adresser. På Hälsingegatan har vi två småbarnsavdelningar och två avdelningar med barn i åldrarna tre till fem år. På Rödabergsgatan har vi en småbarnsavdelning och en grupp med barn i åldrarna tre till fem år.
Vi söker en barnskötare/resurs till en av våra avdelningar med barn i åldern 3-5 år. Här arbetar 3 pedagoger och som mest består gruppen utav 18 barn.
Vi söker dig som har erfarenhet utav att arbeta med barn i behov utav stöd. Du ska främst vara en förstärkning utav personalgruppen men kommer även att arbeta specifikt med de barn som behöver extra vuxenstöd.

Publiceringsdatum
2026-06-08

Kvalifikationer
Tidigare ha arbetat på förskola.
Gärna erfarenhet utav montessoripedagogiken.
Kunskap och erfarenhet utav barn i behov av stöd.
Lyhörd och inkännande.
Lätt för att lära nya rutiner och arbetssätt.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08
E-post: therese.eiberg@vmskola.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Resurs förskola".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Vasastans Montessoriförskola, http://vasastansmontessoriskola.se
Hälsingegatan 23-25 (visa karta)
113 31  STOCKHOLM

Arbetsplats
Vasastans Montessoriskola

Kontakt
Biträdande rektor
Therese Eiberg
therese.eiberg@vmskola.se
08-40900850

Jobbnummer
9952232

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