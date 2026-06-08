Barnskötare/resurs med montessorierfarenhet
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2026-06-08
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Vasastans Montessoriskola är en väl etablerad verksamhet i centrala Stockholm. Vi har drygt 200 barn och elever i vår verksamhet från småbarnsavdelning till årskurs 9.
Förskolan finns på två adresser. På Hälsingegatan har vi två småbarnsavdelningar och två avdelningar med barn i åldrarna tre till fem år. På Rödabergsgatan har vi en småbarnsavdelning och en grupp med barn i åldrarna tre till fem år.
Vi söker en barnskötare/resurs till en av våra avdelningar med barn i åldern 3-5 år. Här arbetar 3 pedagoger och som mest består gruppen utav 18 barn.
Vi söker dig som har erfarenhet utav att arbeta med barn i behov utav stöd. Du ska främst vara en förstärkning utav personalgruppen men kommer även att arbeta specifikt med de barn som behöver extra vuxenstöd.Publiceringsdatum2026-06-08Kvalifikationer
Tidigare ha arbetat på förskola.
Gärna erfarenhet utav montessoripedagogiken.
Kunskap och erfarenhet utav barn i behov av stöd.
Lyhörd och inkännande.
Lätt för att lära nya rutiner och arbetssätt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08
E-post: therese.eiberg@vmskola.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Resurs förskola". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vasastans Montessoriförskola
, http://vasastansmontessoriskola.se
Hälsingegatan 23-25 (visa karta
)
113 31 STOCKHOLM Arbetsplats
Vasastans Montessoriskola Kontakt
Biträdande rektor
Therese Eiberg therese.eiberg@vmskola.se 08-40900850 Jobbnummer
9952232