Personlig assistent till 40 årig kvinna i Huddinge
Inspirera Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Huddinge Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Huddinge
2026-06-08
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Inspirera Assistans AB i Huddinge
, Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
eller i hela Sverige
Om jobbet
Personlig assistent som inte är hundrädd.
Jag söker dig som är ansvarsfull och passar tider, som har lätt att samarbeta och göra det jag ber dig om, som har tålamod och är ganska prestigelös i ditt sätt att vara. Du måste tåla pälsdjur och tycka om hundar, eftersom det finns en hund hos mig. Du ska följa med mig på hundpromenader i arbetet, så det är meriterande att tåla regn, kyla och blåst, eftersom hunden ska rastas oavsett väder. Du respekterar att det är jag som uppfostrar och tränar min hund och tar hand om den på mitt sätt.
Du måste tala och förstå en mycket bra svenska, eftersom jag har talsvårigheter. Du ska vara rökfri.
Jag är kvinna och på grund av arbetets natur, måste du som söker jobbet hos mig vara kvinna. Du ska hjälpa mig med personlig omvårdnad och normalt förekommande hushållssysslor i mitt hem. Jag är social av mig och du ska följa med mig i olika sammanhang. Jag behöver hjälp vid manuella förflyttningar. Det finns lift, men du behöver ändå vara ganska stark.
Det är meriterande om du har körkort, men det är inget krav. Jag bor i Huddinge, nära pendeltågstation.
Jag söker timanställda och personal på deltidstjänster. Jag har jour på natten och det är starkt meriterande om du kan arbeta alla tider på dygnet: dagtid, kvällstid och nätter. Mina pass ligger vanligtvis förlagda mellan 08:00-16:00 och 16:00-08:00, men avvikelser kan förekomma.
Tillträde snarast
Vi söker dig som är:Tål och inte är rädd för hundar.
Icke rökare
Lyhörd och alltid vara ett steg före
Tala flytande svenska
Ska kunna förflytta kunden manuellt
Övrigt:Du behöver ha bank id/mobilt bank id för att kunna se schema, signera din tidrapport i slutet av månaden.
Urval sker löpande så ansök i god tid!
Du kan kommunicera muntligt och skriftligt på svenska då arbetet innebär kundkontakt och i viss mån dokumentation.
Har du frågor är du välkommen att kontakta oss.
Stämmer detta in på dig? Välkommen in med din ansökan
Vi tror på att närhet till våra kunder och medarbetare ger både trygghet och hög kvalité på den service vi ger. Vårt mål är att bistå människor oavsett funktionsnedsättning med den i särklass tryggaste personliga assistansen samt att vara den i särklass bästa arbetsgivaren. Vår verksamhet genomsyras av fem värdeord: engagemang, kompetens, respekt, omsorg och trygghet, vars initialer bildar ordet EKROT, ett ord som återfinns i allt vi gör. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Inspirera Assistans AB
(org.nr 556926-4277)
Sparregatan 2 (visa karta
)
582 21 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Inspirera Assistans Jobbnummer
9952231