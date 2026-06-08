Kursadministratör Folkhögskola (vikariat)
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2026-06-08
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Folkhögskolan mitt i Stockholm
Vår initiativtagare och huvudman är föreningen LOs folkhögskola Runö. Runö folkhögskola vänder sig till dig med kort formell utbildning.
På Runö folkhögskola läser våra deltagare kurser som ger möjlighet till högre studier på till exempel universitet eller yrkeshögskola. Du vistas i en inspirerande miljö med människor från olika delar av världen. Det ger nya insikter som får dig och dina studiekamrater att växa.
Engagemang, diskussion och att vara del av något större är några av de saker som kännetecknar Runö folkhögskola.
Runö folkhögskola har nära samarbete med flera demokratiska rörelser. Kontakter och utbyte med dessa är en naturlig del av skolans profil. Vi ger dig en förståelse av hur och varför du kan organisera dig för att uppnå förändring och påverka din livssituation.
Alla kurser på Runö folkhögskola vilar på värderingar om ett samhälle präglat av frihet, rättvisa, jämställdhet, jämlikhet och solidaritet. Vi arbetar för att alla människor ska ha lika värde och lika rätt.
Vi söker nu en kursadministratör för ett vikariat under en föräldraledighet.
Perioden för vikariatet är cirka 10 augusti–30 september, men vi är öppna för dialog kring start- och slutdatum samt tjänstgöringsgrad/procent. Introduktion och överlämning sker innan vikariatet påbörjas.Publiceringsdatum2026-06-08Dina arbetsuppgifter
I rollen som kursadministratör kommer du bland annat att:
• arbeta i Schoolsoft
• rapportera till CSN
• lägga upp studieplaner
• hantera löpande antagning av elever under perioden
• ge administrativt stöd till verksamhetenKvalifikationer
Vi söker dig som:
• har erfarenhet av administrativt arbete inom utbildning Folkhögskola
• har god vana av Schoolsoft
• har erfarenhet av CSN-rapportering
• är strukturerad och självgående
Det är meriterande om du även har kompetens att kunna göra enklare bedömningar av vilka kurser eller studier deltagare behöver utifrån tidigare studier och erfarenheter.Dina personliga egenskaper
Vi söker en flexibel och serviceinriktad person som trivs med att arbeta i en verksamhet där det stundtals är högt tempo och där löpande deltagarantagning förekommer.
Välkommen med din ansökan! Vi träffar kandidater löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-16
E-post: ann.andersson@runo.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lo:s Folkhögskola Runö
Hälsobrunnsgatan 10 (visa karta
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113 61 STOCKHOLM Arbetsplats
Runö Dagfolkhögskola Jobbnummer
9952226