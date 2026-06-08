Engagerad Mekaniker / Tekniker till vår produktion
Svenco Papperssäckar Aktiebolag / Maskinoperatörsjobb / Sigtuna Visa alla maskinoperatörsjobb i Sigtuna
2026-06-08
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Vill du arbeta i ett stabilt familjeföretag där du får utvecklas, ta ansvar och vara en viktig del av produktionen? Då kan detta vara jobbet för dig.
Om Svenco
Svenco Papperssäckar AB är ett familjeföretag som idag drivs i fjärde generationen. Sedan 1970-talet har all vår tillverkning och administration funnits i Arlandastad.
Vi tillverkar miljövänliga matavfallspåsar och avfallssäckar av papper – produkter som spelar en viktig roll i Sveriges avfallshantering och omställningen till ett mer hållbart samhälle.
Hos oss arbetar idag närmare 30 personer. Vi är stolta över vår goda sammanhållning och att många medarbetare väljer att stanna hos oss under lång tid. Nu söker vi en ny kollega som vill vara med och utveckla verksamheten tillsammans med oss.Publiceringsdatum2026-06-08Om tjänsten
Som mekaniker/tekniker hos oss får du en varierad roll där du kombinerar praktiskt arbete med teknisk problemlösning.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Drift av våra maskinlinjer
Förberedelse av råmaterial
Inställning och injustering av maskiner
Kvalitetskontroller
Felsökning och mindre reparationer
Förebyggande och periodiskt underhåll
För dig som vill utvecklas vidare finns goda möjligheter att ta större ansvar inom mekaniskt underhåll, förbättringsarbete och mer avancerade tekniska projekt.
Vi har även en egen mekanisk verkstad i fabriken, vilket gör att mycket av underhålls- och reparationsarbetet kan utföras direkt på plats.
Vem är du?
Vi söker dig som har ett genuint tekniskt och mekaniskt intresse och som tycker om att lösa problem.
Du är engagerad, ansvarstagande och har lätt för att samarbeta med andra. Samtidigt trivs du med att arbeta självständigt när situationen kräver det.
Vi ser gärna att du har:
Teknisk eller mekanisk bakgrund, genom utbildning eller arbetslivserfarenhet
Intresse för maskiner, teknik och underhåll
God problemlösningsförmåga
Vilja att lära dig nya saker och utvecklas tillsammans med företaget
För oss är rätt inställning minst lika viktig som tidigare erfarenhet.
Arbetstid
Vi arbetar tvåskift enligt följande schema:
Förmiddagsskift
Måndag–torsdag: 06.00–15.00
Fredag: 06.00–16.48
Eftermiddagsskift
Måndag–torsdag: 15.00–24.00
Det innebär att du har varannan fredag ledig.
På grund av skiftgången ser vi gärna att du bor i närområdet.
Vi erbjuder
Ett långsiktigt arbete i ett stabilt familjeföretag
Introduktion och utbildning från grunden
Erfarna kollegor som delar med sig av sin kunskap
Möjlighet att utvecklas inom teknik och underhåll
En arbetsplats med korta beslutsvägar och god sammanhållning
Chansen att arbeta med produkter som bidrar till ett mer hållbart samhälle
Vi hoppas att du är en positiv person som vill bidra till en bra laganda, ordning och struktur i produktionen.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01
E-post: jobb@svenco.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Engagerad Mekaniker / Tekniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenco Papperssäckar Aktiebolag
(org.nr 556008-9186)
Maskingatan 10 (visa karta
)
195 60 ARLANDASTAD Arbetsplats
Svenco Papperssäckar AB Kontakt
Joacim Hansson joacim@svenco.se 0702933076 Jobbnummer
9952229