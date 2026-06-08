Operativ inköpare, indirekt inköp, Saab Aeronautics
Saab Aktiebolag / Inköpar- och marknadsjobb / Linköping Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Linköping
2026-06-08
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Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Vill du vara med och bygga något från grunden? Vi söker en operativ inköpare till vår nybildade inköpsavdelning inom Saab Aeronautics, en roll där du får stort utrymme att påverka arbetssätt och processer redan från start!
Som operativ inköpare ansvarar du för det dagliga inköpsarbetet inom vår indirekta portfölj, som spänner över allt från produktionsförnödenheter till utrustning och tillhörande tjänster. Du är länken som håller ihop flödet, från identifierat behov till godkänd leverans, och du arbetar tätt tillsammans med interna beställare, strategiska inköpare och externa leverantörer. Rollen är bred och varierande och ställer krav på både struktur och initiativförmåga. Du förväntas aktivt bidra till att utveckla och effektivisera arbetssätt, processer och rutiner inom ditt ansvarsområde.
Du blir en del av ett team på cirka tio kollegor inom strategiskt och operativt inköp. Placeringsort är Linköping och resor inom såväl som utanför Sverige kan förekomma.
Dina ansvarsområden:
Hantera det operativa inköpsarbetet för varor och tjänster, både inom och utanför befintliga avtal, i enlighet med verksamhetens behov och leveranskrav.
Driva hela inköpsprocessen: inköpsförfrågningar, RFQ:er, inköpsorder, leveransbevakning, returer, reklamationer och fakturafrågor.
Uppdatera och underhålla leverantörs- och inköpsdata i ERP-system.
Följa upp leverantörsprestanda och bidra aktivt till leverantörsutveckling och förbättringsarbete.
Ta fram leveransprognoser i samarbete med strategisk inköpare.
Bygga och vårda långsiktiga relationer med leverantörer. Publiceringsdatum2026-06-08Profil
Du är en person som trivs när det händer mycket samtidigt. Du trivs med ordning och reda samt att arbeta strukutrerat, samtidigt som du är bekväm att ta egna initiativ när situationen kräver det. Du bygger förtroende naturligt hos kollegor såväl som leverantörer och du ser problem som något att lösa, inte undvika.
Formella krav:
Relevant utbildning inom inköp eller logistik, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet.
Erfarenhet av operativt inköpsarbete eller liknande roller.
God vana av ERP-system och Officepaketet.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
Vi värdesätter också:
Att du är van att driva många ärenden parallellt utan att tappa detaljer.
Att du aktivt bidrar till att förbättra arbetssätt och processer, inte bara följer dem.
Att du kommunicerar tydligt och bygger relationer som håller över tid.
Att du är snabb att sätta dig in i nya områden och delar gärna med dig av det du lär dig.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. I förekommande fall kan krav på visst medborgarskap tillkomma.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Bröderna Ugglas gata 1 (visa karta
)
581 88 LINKÖPING Arbetsplats
Saab Kontakt
Contact
Saab AB malin.holmberg1@saabgroup.com Jobbnummer
9952230