Lead Platform Engineer (Tech Lead)
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Supportteknikerjobb / Luleå Visa alla supportteknikerjobb i Luleå
2026-05-04
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Luleå
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
Vill du kombinera teknik och ledarskap och driva nästa steg i en plattformsmodernisering? Som Tech Lead i Luleå får du stort inflytande, arbetar operativt och leder förbättringar i en säker och stabil miljö.
Vår kund är ett etablerat teknikbolag med cirka 20 medarbetare och kontor i Luleå, Stockholm och Örebro. Bolaget har en stabil driftmiljö, höga säkerhetskrav och ett långsiktigt fokus på kvalitet och utveckling. Här finns en kultur som präglas av samarbete, transparens och tekniskt engagemang, där hela bolaget regelbundet samlas för att stärka gemenskapen.Publiceringsdatum2026-05-04Dina arbetsuppgifter
I rollen som Tech Lead i Luleå blir du en nyckelperson i ett mindre driftteam. Du ansvarar för att leda det dagliga arbetet samtidigt som du själv arbetar operativt med drift, felsökning och förbättringar. Rollen innebär nära samarbete med interna intressenter och ledning, där du koordinerar insatser och driver arbetet framåt.
Du kommer att ha en central roll i att utveckla och modernisera den tekniska plattformen, med fokus på säkerhet, stabilitet och proaktiv övervakning. På sikt förväntas du ta ett tydligt teamlead-ansvar, driva projekt, följa upp leveranser och bidra till att stärka robustheten i systemen samt minska påverkan vid driftstörningar.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som har flera års erfarenhet som drifttekniker och som är redo att ta ett större ansvar i en ledande roll. Du har ett naturligt ledarskap och trivs i en miljö där du får kombinera tekniskt arbete med att strukturera, prioritera och stötta andra. Du har god analytisk förmåga, arbetar metodiskt med problemlösning och känner dig trygg i att kommunicera med både tekniker och beslutsfattare.
Du har minst fem års erfarenhet inom området samt relevant utbildning eller motsvarande kompetens. Det är meriterande om du har erfarenhet av tekniker som Docker, Kubernetes, virtualisering (gärna VMware), nätverk och brandväggar, Linux samt DevOps-verktyg.
Som person är du ansvarstagande, lösningsorienterad och prestigelös. Du trivs i en öppen kultur där samarbete är centralt och har en stark egen drivkraft att lära dig nytt, ta hjälp av dokumentation och använda moderna verktyg för att lösa komplexa problem.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande, välkommen med din ansökan redan idag!
Den här rekryteringsprocessen hanteras av StudentConsulting, vid eventuella frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Henna Vaalto via e-post: henna.vaalto@studentconsulting.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Storgatan 30 (visa karta
)
972 32 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Henna Vaalto henna.vaalto@studentconsulting.com Jobbnummer
9890496