Lead Engineer El & Instrument till Göteborg
2025-08-21
Lead Engineer - El & Instrument till Göteborg
På Scandinavian Enviro Systems ligger vi i framkant av den gröna omställningen. Med vår unika och patenterade teknik förvandlar vi avfall till värdefulla resurser - och skapar nya intäktsmöjligheter i processen. Här är hållbarhet inte bara ett mål, utan en affärsmodell där miljönytta, lönsamhet och samhällsansvar förenas.
Genom strategiska partnerskap och ett starkt innovationsfokus leder vi utvecklingen mot en cirkulär och resurseffektiv framtid. Nu söker vi fler engagerade medarbetare som vill göra verklig skillnad - både för klimatet och industrin.
Om rollen
Som Lead Engineer får du möjligheten att vara med och forma fabrikerna för framtiden. Du kommer att vara ansvarig för att planera, genomföra och säkerställa kvalitet inom ditt specialistområde samt utveckla vår däckåtervinningsteknik. Vi söker en person som kan ta tekniskt ansvar, leda elkonstruktion och instrumentering och garantera hög kvalitet i våra projekt.
Vad har Anders Rothelius, Cheif plattform Officier, att säga om företaget?
"Jag sökte mig till Enviro då jag stod inför ett vägval, att välja att jobba kvar i en etablerad industri eller på ett bolag där man får möjlighet att bygga upp något ifrån grunden.
Enviro är ett uppstartsbolag som ligger i framkant inom cirkularitet och hållbarhet och består av engagerad personal som vill jobba för en hållbar däckindustri. Genom åren har det arbetats upp mycket kompetens för att möjliggöra detta och det är spännande att få vara med på resan när vi nu skall rulla ut teknologin, först i EU och därefter i andra delar av världen.
Enviro har en platt organisation med snabba beslut där man får möjlighet att på sikt utveckla sin roll och vara del av ett företag och en organisation i förändring. Det finns ett stort intresse för vår teknologi och vårt gemensamma uppdrag blir att rusta Enviro för detta och lyckas leverera."

Dina arbetsuppgifter
Som Lead Engineer arbetar du tillsammans med andra discipliner, leverantörer och kunder för att säkerställa teknisk integration och enhetlighet. Du optimerar användningen av COMOS och blueprint samt ser till att system för el, instrument och automation används effektivt, inklusive integration till PCS7.
Skapa riktlinjer och standardisera processer för framtida fabriker för att uppnå skalbarhet och effektivitet
Identifiera förbättringar och säkerställ projektframgång
Arbeta med elritningar i COMOS och använda script/programmering för att automatisera elkonstruktionerKvalifikationer
För rollen som Lead Engineer söker vi dig som har en gedigen teknisk bakgrund och ett starkt engagemang för projektbaserat ingenjörsarbete. Du har erfarenhet av projektering inom relevanta branscher och är van vid att arbeta i teknikintensiva miljöer. Tidigare erfarenhet av ledarskap, kvalitetssäkring, riskhantering samt utveckling av tekniska lösningar ses som starkt meriterande.
Vi ser gärna att du har
Civil- eller högskoleingenjörsexamen, alternativt motsvarande dokumenterad arbetslivserfarenhet
Några års erfarenhet inom ingenjörsarbete och projektverksamhet
Goda kunskaper i verktyg såsom COMOS (projekteringsdatabas) och M-Files (dokumenthantering), eller motsvarande system
Stark problemlösningsförmåga samt god kommunikativ förmåga i såväl svenska som engelska, i både tal och skrift
Du är analytisk, strukturerad och proaktiv i ditt arbetssätt. Du har ett starkt kundfokus och trivs i samarbeten, samtidigt som du tar initiativ och bidrar med kreativa lösningar på komplexa tekniska utmaningar.
Kontakt och ansökan
I denna rekrytering samarbetar vi med rekryteringskonsult Josefine Petersson, 0702-501429 och Malou Magnusson, 0707-588745 på Intenso Teknikrekrytering.
Skicka in din ansökan via ansökningsknappen. Vi arbetar med löpande urval under denna rekrytering, vi vill därför gärna ha in din ansökan snarast möjligt.
Om företaget
Enviro Systems, grundat 1994, är ett företag som utvecklat en banbrytande teknologi för återvinning av uttjänta däck genom pyrolys, en termisk nedbrytningsprocess. Av de återvunna materialen produceras högkvalitativ kimrök (kolpulver), pyrolysolja och metallskrot som bl a kan användas för att framställa nya däck och biobränslen. Enviro har uppnått en återvinningsgrad på 97 % för uttjänta däck (End of Life Tires). Enviro bedriver sedan 2013 däckåtervinning i en demonstrations- och utvecklingsanläggning i Åsensbruk. I samarbete med Michelin och Antin Infrastructure Partners skalar vi upp kapacitet för storskalig återvinning av däck och vår första fabrik beräknas stå klar i Uddevalla under 2025. Enviro har ca 50 anställda och huvudkontor i Göteborg. Enviro är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Största ägare är den franska däcktillverkaren Michelin. Så ansöker du
