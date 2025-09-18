Läxhjälp till Kunskapsförbundet, timanställning
Kunskapsförbundet Väst
Kunskapsförbundet har en central roll för elevernas framtidslust - vi guidar dem till att nå sina mål och bli redo för morgondagen, som medmänniskor, medarbetare och medborgare. Tillsammans skapar vi möjligheter och utrymme att utvecklas i våra professionella roller med strävan om att alltid leverera hög kvalité. Vi värdesätter engagemang, ansvar och kreativitet, och vi tror att du gör detsamma. Kom och bli en del av oss!
Hej!
Är du lärarstuderande eller tidigare arbetat som lärare och vill vara med och bidra till våra elevers förbättrande lärande.
Vi söker dig som vill göra en samhällsviktig insats några timmar per vecka för våra elever med läxhjälp efter skoltid. På läxhjälpen stöttar man våra elever i flera olika ämnen.
Kunskapsförbundet västs tre gymnasieskolor är Birger Sjöberggymnasiet i Vänersborg och Nils Ericsonsgymnasiet och Magnus Åbergsgymnasiet i Trollhättan.
Berätta vilken skola/skolor som du är intresserad av att hjälpa till på.
Vad får du som medarbetare hos oss?
Hos oss får du ett intressant uppdrag där du får möjlighet att göra en insats för våra ungdomar.
Vem är du?
Vi letar efter dig som studerar vid högskola/universitet/vuxenutbildning/yrkesutbildning.
Du uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift.
Stämmer det in på dig? Då kan den här tjänsten vara för något för dig! Kunskapsförbundet Väst söker nu engagerade och nyfikna medarbetare som vill vara med och stötta våra elever.
Vad händer nu?
Du skriver ett personligt brev där du berättar om vem du är, vad du har för tidigare erfarenhet samt vilka ämnen som du är trygg att ha läxhjälp i. Berätta också varför är det här uppdraget är intressant för dig. Utöver det vill vi att du också skickar med ett cv.
Alltså - personligt brev och CV.
Vi ser verkligen fram emot att ta del av din ansökan. Våga ta steget och bli en del av Kunskapsförbundets läxhjälpsteam!
Omfattning: Timanställning
Varaktighet: Höstterminen 2025 ev längre.
OBS!
Intervjuer kan ske fortlöpande.
Tillsättning av tjänster kan ske innan sista ansökningsdag.
Vid erbjudande om tjänst på gymnasieskolan och anpassad gymnasieskola kommer du behöva uppvisa ett utdrag från belastningsregistret. Detta utdrag beställer du själv via polisen, https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Vi behandlar personuppgifter enligt den nya Dataskyddsförordningen,https://www.kunskapsforbundet.se/behandling-av-personuppgifter/ Ersättning
