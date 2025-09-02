Launch Project Manager
Q-Med AB / Chefsjobb / Uppsala Visa alla chefsjobb i Uppsala
2025-09-02
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Q-Med AB i Uppsala
, Stockholm
, Göteborg
eller i hela Sverige
Om rollen:
Som Launch-projektledare driver, planerar och följer du upp lanseringsprojekt och ändringsärenden för projekt i enlighet med våra interna processer. Arbetet utförs enligt gällande myndighetskrav (ISO 13485 och cGMP) och du är ansvarig för leverabler och tidslinjer för dina projekt. Övriga arbetsuppgifter är bland annat att:
* Kommunicera status för projekten
* Se till att Project Management, Supply chain, Regulatory och övriga funktioner informeras om effekterna av relevanta förändringar som kan påverka deras verksamhet
* Delta i projekt med nya produkter/produktförändring och fungera som gränssnitt för supply chain-funktionerna
* Administrera och samordna ändringsärenden enligt instruktioner
* Utvecklar strategier relaterade till de change control-ärenden som hanteras, för att säkerställa och driva en effektiv implementering
Är du den vi söker?
Lämplig bakgrund för den här rollen är ingenjörsexamen i kemiteknik, apotekarexamen eller annan högre naturvetenskaplig utbildning. Du har också minst två års erfarenhet från Medical Device/läkemedel eller liknande bransch samt minst två års erfarenhet av koordinering av större aktiviteter eller projektledning inom Life Science. Du har en dokumenterad erfarenhet av att driva ändringsärenden samt arbete enligt GMP. Då arbetet innebär mycket kontakter krävs god kommunikativ förmåga såväl på svenska som på engelska.
Det är meriterande om du har erfarenhet av försörjningsprojekt och försörjningsprocesser, Trackwise. processutveckling i en tillverkande industri, inköp av utrustningar till en tillverkande industri samt en förståelse för regulatoriska processer.
Då rollen innebär att du har flera projekt som du driver samtidigt bör du tycka att det är kul med utmaningar och du behöver vara bra på att planera din egen tid. Du har förmåga att arbeta flexibelt och göra problem till lösningar på ett strukturerat sätt samt driva aktiviteter i mål. Samarbete och effektiv kommunikation är också viktiga attribut i den här rollen.
Vad vi erbjuder:
I Uppsala ligger Galdermas globala center för affärsområdet Aesthetics (estetik) med verksamhet inom produktutveckling och tillverkning. Vi erbjuder dig möjligheten att arbeta i en spännande, internationell miljö där både personlig och professionell utveckling uppmuntras. Hos oss blir du en viktig del av ett globalt och växande företag. Du hittar oss utmed Fyrisån, endast 10 minuters cykelväg från Uppsala Centralstation.
Nästa steg?
• Om din profil stämmer överens med kravprofilen, kommer du att bli inbjuden till ett inledande virtuellt samtal med rekryteraren.
• Nästa steg är ett virtuellt samtal med den rekryterande chefen.
• Det avslutande steget är ett möte med teamet där även uppdraget presenteras.
Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan! Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "JR015058". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Q-Med AB
(org.nr 556258-6882) Arbetsplats
Galderma Kontakt
Galderma hanan.nur@galderma.com Jobbnummer
9488759