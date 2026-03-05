Lastväxlarchaufför
LL Miljö AB / Fordonsförarjobb / Tyresö Visa alla fordonsförarjobb i Tyresö
2026-03-05
, Lidingö
, Värmdö
, Huddinge
, Stockholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos LL Miljö AB i Tyresö
, Stockholm
eller i hela Sverige
Lastväxlarchaufför till LL Bolagen
LL Bolagen är ett privatägt företag med rötterna i Stockholm och en historia som sträcker sig tillbaka till 1991. Våra sopbilar har sedan dess blivit en välkänd del av stadsbilden, och vi är fortfarande ett entreprenörsdrivet bolag med starka band till grundarfamiljen. Den familjära känslan genomsyrar vår kultur och är en viktig del av vår identitet.
Vi är verksamma inom Storstockholm samt Uppsala och är idag en koncern med cirka 350 medarbetare och en omsättning på omkring 350 MSEK per år. Vi är en snabbfotad organisation där vägen från beslut till handling är kort - både i vårt interna arbete och i mötet med kund. Hos oss arbetar du i en platt organisation med tydliga ansvarsområden, där hållbarhet och kvalitet är en självklar del av vardagen.
Vi har högt satta mål för vårt hållbarhetsarbete och strävar efter att bli klimatneutrala. Redan nu drivs samtliga av våra insamlingsfordon med el, biogas eller HVO100. Vi är dessutom certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001, och vårt arbete granskas regelbundet av externa revisorer för att säkerställa högsta standard.
Om rollen
Som lastväxlarchaufför hos oss kommer du främst att köra ÅVC-transporter,
(Återvinningscentraler), men också övriga lastväxlaruppdrag. Arbetet innebär att transportera containrar på ett trafiksäkert och effektivt sätt. Arbetet kräver också en hög riskmedvetenhet samt att du som chaufför är noga med att ta hand om både fordon och kunders utrustning med stor omsorg.
Du utgår från vår anläggning och kör i huvudsak lokalt/regionalt, vilket innebär att du är hemma varje dag. Tjänsten innebär både självständigt ansvar och nära kontakt med kollegor, kunder och personal på återvinningscentralerna.
Vi söker dig som
Har CE-körkort, YKB
Har erfarenhet av lastväxlarkörning och gärna ÅVC-körning
Är noggrann, ansvarstagande och har ett trevligt bemötande mot kunder och kollegor
Trivs med att arbeta självständigt, ta eget ansvar och bidra till en positiv arbetsmiljö.
Har goda kunskaper i svenska både i tal och skrift
Meriterande
ADR utbildning
krankort över 18 tm
truck- eller hjullastarbehörighet
Vi erbjuder
Ett meningsfullt arbete inom miljö och hållbarhet
En varierad roll med både ansvar och utvecklingsmöjligheter
Engagerade kollegor och en stabil organisation
Kollektivavtal och förmånerPubliceringsdatum2026-03-05Så ansöker du
Urval sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
LL Bolagen genomför drogtest samt begär utdrag ur brottsregistret på slutkandidat. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: ansok@llbolagen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lastväxlare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare LL Miljö AB
(org.nr 556530-8284)
Mediavägen 13 (visa karta
)
135 48 TYRESÖ Kontakt
Malin Dansarie malin.dansarie@llbolagen.se 0700912086 Jobbnummer
9780157