Låstekniker
Jobway AB / Finmekanikerjobb / Uddevalla Visa alla finmekanikerjobb i Uddevalla
2026-02-10
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobway AB i Uddevalla
, Trollhättan
, Lysekil
, Stenungsund
, Sotenäs
eller i hela Sverige
Är du en engagerad låstekniker som är intresserad av någonting nytt? Vill du arbeta i ett stabilt företag med god sammanhållning, hög kvalitet och korta beslutsvägar? Då kan detta vara jobbet för dig!
Rikstvåans Låsservice söker just nu en låstekniker till verksamheten i Uddevalla. Ansök här!
Som låstekniker hos Rikstvåans Låsservice kommer du att arbeta med varierande arbetsuppgifter gällande mekaniska och elektroniska lås. Du kommer även att arbeta med passagesystem och dörrautomatik. Arbetsområdet är Uddevalla med närliggande områden.
För att lyckas i rollen har du:
Minst 3 års erfarenhet som låstekniker
Svenska i tal och skrift
B-körkort
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser därför att du är en engagerad och lösningsorienterad lagspelare. Utöver detta är du en serviceinriktad person som är ödmjuk gentemot arbetskamrater, kunder samt uppdrag. Du värderar kvalitet högt i ditt dagliga arbete.
Rikstvåans Låsservice erbjuder dig:
God sammanhållning och varierande arbetsdagar
Kontinuerliga utbildningar och löpande aktiviteter inom företaget
En trygg anställning med goda anställningsvillkor i form av kollektivavtal och friskvårdsbidrag
Låter detta som rätt möjlighet för dig?
Skicka in din ansökan och CV redan idag! I denna rekrytering samarbetar Rikstvåans Låsservice med rekryteringsföretaget Jobway. Vid frågor, kontakta rekryterare David Nyrén på david.nyren@jobway.se
. Urval sker löpande - tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Om Rikstvåans Låsservice:
Rikstvåans Låsservice AB har varit en ledande låssmed i Uddevalla och mellersta Bohuslän i många år och hjälpt kunder med alla frågor inom lås och säkerhet. Företaget hjälper till med allt inom låsbranschen. Allt från låsbyte och montering av nya lås till passagesystem och dörrautomatik.
2018 förvärvades företaget av Prosero Security Group. Prosero Security Group är idag representerade i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Tyskland. Med Prosero-koncernen kan företaget samverka och ha resurser att även hjälpa rikstäckande kunder. Rikstvåans Låsservice är fortfarande det lilla företaget som arbetar lokalt och är väldigt måna om att ge sina kunder den bästa servicen. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobway AB
(org.nr 556726-9518), https://jobway.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9733575