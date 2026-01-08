Lastbilstekniker / Mekaniker Kalmar

Vi ser fram emot din ansökan!
Vi söker en mekaniker med intresse för fordon och teknik
Vi behöver nu förstärka vårt team med en mekaniker. Tjänsten passar dig som är intresserad av fordon, gillar teknik och vill utvecklas inom yrket - oavsett om du är i början av din karriär eller har viss erfarenhet sedan tidigare.Publiceringsdatum2026-01-08Om tjänsten
Som lastbilsmekaniker kommer du att arbeta med service, reparation och underhåll av tunga fordon. Arbetet sker både självständigt och tillsammans med kollegor, och du har alltid stöd av ett erfaret team. Kundservice är en naturlig del av rollen och vi lägger stor vikt vid ett professionellt och hjälpsamt bemötande.
Du behöver inte kunna allt från början - vi erbjuder introduktion, löpande utbildning och möjlighet att bygga kompetens i takt med att du utvecklas i rollen.
Om dig
Vi söker dig som har ett tekniskt intresse och tycker om att arbeta praktiskt. Erfarenhet av fordon eller mekaniskt arbete är meriterande, men inget krav. Har du utbildning inom fordonsteknik, eller har arbetat med liknande uppgifter, är det meriterande.
Det viktigaste för oss är att du är:
• serviceinriktad och lösningsorienterad
• ansvarstagande och villig att lära
• en lagspelare som bidrar till en god arbetsmiljö
Intresse för el, elektronik eller felsökning är meriterande men inte nödvändigt.Om företaget
Hos Finnvedens Lastvagnar erbjuder vi en trygg anställning i ett stabilt familjeföretag med stark framtidstro, offensiv tillväxtstrategi och korta beslutsvägar. Vi satsar på våra medarbetare och vill skapa en arbetsplats där man trivs, utvecklas och känner stolthet i sitt arbete.
Vår värdegrund genomsyrar allt vi gör och bygger på yrkesstolthet, driv, öppenhet och närhet - gentemot kunder såväl som kollegor.
Om ansökan
Sista ansökningsdatum är 15 februari 2026.
För mer information om tjänsten, kontakta Servicechef Uffe Nilsson, tfn 070-306 67 78. Vi arbetar löpande med urvalsprocessen, så vänta inte med din ansökan då tjänsten kan bli tillsatt före sista ansökningsdatum.
Om du har intresse för fordon och teknik och vill utvecklas tillsammans med oss, vill vi gärna höra från dig. Erfarenhet är meriterande men inte avgörande - engagemang och viljan att lära är det viktigaste.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
