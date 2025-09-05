Lastbilstekniker
2025-09-05
, Vadstena
, Mjölby
, Karlsborg
, Linköping
, Skövde
, Mariestad
, Falköping
, Skara
Vi är ett familjeföretag i första generationen med verksamhet inom bilhandel och service. Toveks Bil grundades 1994 av Gregor Tovek, som fortfarande är huvudägare. Vi är totalt ca 850 anställda inom koncernen och omsätter ca 5 MDR. Vi har anläggningar på 18 orter till huvudsak i Västsverige och är återförsäljare för Volkswagen, Audi, SEAT, Skoda, Volkswagen Transportbilar samt Scania.

Vi bedriver verksamhet inom tre olika bolag, men under ett gemensamt varumärke - Toveks Bil.
Vi bedriver verksamhet inom tre olika bolag, men under ett gemensamt varumärke - Toveks Bil.
Vi är ett familjeföretag i första generationen med verksamhet inom bilhandel och service.
Toveks Bil grundades 1994 av Gregor Tovek, som fortfarande är huvudägare. Vi är totalt ca 850 anställda inom koncernen och omsätter ca 5,3 MDR. Vi har anläggningar på 18 orter i Västsverige och är återförsäljare för Volkswagen, Audi, SEAT, Skoda, Volkswagen Transportbilar samt Scania.
Vi bedriver verksamhet inom tre olika bolag, men under ett gemensamt varumärke - Toveks Bil.
Via våra märken vidareutbildar vi våra fordonstekniker regelbundet. Du skulle få möjlighet att utvecklas i din yrkesroll, lära dig nya saker, bli bättre på det du redan kan och kanske upptäcka helt nya möjligheter.
Du känner ju dig själv bäst men om vi får gissa tror vi att du känner igen dig i följande beskrivning: teknikintresserad och problemlösande person som med ett leende tar dig an dina arbetsuppgifter. Glad och trivs i sällskap av trevliga kollegor och med en yrkesstolthet som märks i ditt arbete. Gillar att kunna lösa kundens problem eller ge en kollega en hjälpande hand. Du är säkert mycket mer än det här och vi är genuint intresserade av att få höra mer om just dig.
Vi tror att du idag arbetar på en verkstad och har erfarenhet av att jobba med moderna lastbilar samt har flera års dokumenterad erfarenhet av service och reparationer. Kanske är det något inom dig som skulle vilja prova en ny verkstad, nya märken eller en ny stad. Vi står som bransch och företag inför otroligt spännande utmaningar som till exempel elektrifieringen av bilar och vi letar efter just dig som vill vara med oss på den spännande resa som vi tror väntar.
Har du läst ända hit tror vi att du kanske innerst inne är lite nyfiken på oss. Vi berättar gärna mer! För att kunna ta en första kontakt så behöver du klicka på "ansök här"-knappen och fylla i dina uppgifter. Skicka med ditt CV eller skriv några rader om dig själv, så vi får veta lite mer om dig. Hoppas att vi hörs!
Tillträde: Enligt överenskommelse
Arbetsort: Motala
Omfattning: heltid
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så var gärna snabb in med din ansökan.
Vi är ett familjeföretag med ett motto - Hela vägen! Vi ser vår personal som vår framgångsfaktor och hos oss ska du utvecklas och utmanas i din yrkesroll. Du har ett välmående företag och starka varumärken i ryggen och kompetenta kollegor att jobba sida vid sida med. Vi är en stor, men samtidigt enkel, okomplicerad och familjär organisation där vi är nära till beslut. Vår verksamhet präglas och styrs mycket av våra oerhört starka varumärken, som alla är marknadsledande inom sina segment. Bra egenskaper för att trivas hos oss är positivitet, initiativtagande, sunt förnuft och vilja att vara en del i det vinnande laget.
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
Toveks Personbilar AB (org.nr 556063-0740)
Toveks Lastbilar AB, Motala
