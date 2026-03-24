Lastbilsmontör
2026-03-24
Publiceringsdatum2026-03-24Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu lastbilsmontörer till vår kund i Göteborg.
I rollen kommer du att arbeta med montering och anpassning av lastbilar utifrån kundernas specifika behov. Arbetet är tekniskt krävande och varje fordon tar i snitt omkring 150 timmar att färdigställa. Du kommer att arbeta inom områden som el, hydraulik och mekanik.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:
• Montering av olika komponenter på lastbilar enligt kundens önskemål
• Att läsa och arbeta efter tekniska ritningar och instruktioner
• Installation samt inkoppling av el- och hydrauliksystem
• Utföra tester för att säkerställa funktion samt felsöka och åtgärda vid behov
• Svetsning kan förekomma i arbetetOm tjänsten
• Omfattning: Heltid, långsiktigt uppdrag
• Anställningsform: Konsultuppdrag med möjlighet till anställning hos kund
• Placering: Göteborg
• Arbetstid: Dagtid
• Start: Enligt överenskommelse eller omgåendeProfil
För att vara aktuell för rollen ser vi gärna att du har ett intresse för praktiskt arbete och trivs i en verkstadsmiljö. Du har sannolikt en bakgrund inom teknik, mekanik eller lantbruk, där du har arbetat med maskiner, fordon eller liknande utrustning.
Vi söker dig som är ansvarstagande, kan arbeta självständigt och har ett strukturerat sätt att ta dig an dina arbetsuppgifter.
För att passa i tjänsten ser vi att du har:
• Goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt
• Erfarenhet av el- och hydraulikarbete, minst inom 12V/24V-system
• Förmåga att läsa och tolka tekniska ritningar samt kopplingsscheman
• Ett noggrant och organiserat arbetssätt
• B-körkort för manuell växellåda
• Utbildning inom verkstadsteknik eller fordon, alternativt motsvarande praktisk erfarenhet
Det är en fördel om du även har:
• C-körkort
• Truckkort
• Erfarenhet av arbete med tyngre fordon, såsom lastbilar eller entreprenadmaskiner
Känner du att detta stämmer in på dig? Välkommen att skicka in din ansökan redan idag! Urval och intervjuer sker löpande.
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post. Ersättning
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5072".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
