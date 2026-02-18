Lastbilsmekaniker sökes
MA Göteborgs Transport AB söker en lastbilsmekaniker till vår verksamhet i Göteborg.
Om jobbet
Som lastbilsmekaniker arbetar du med service, underhåll och reparation av tunga fordon och lastbilar. Arbetet innebär att undersöka fordon, diagnostisera fel och åtgärda både mekaniska och elektriska problem för att säkerställa säker och korrekt drift.Publiceringsdatum2026-02-18Dina arbetsuppgifter
Service och underhåll av lastbilar och tunga fordon
Felsökning och reparation
Reparation av motor, bromssystem och andra fordonskomponenter
Byte av delar och komponenter
Kontroll av fordonens säkerhet och funktion
Allmänt verkstadsarbete
Meriterande
Det är meriterande om du talar arabiska.Om tjänsten
Heltid, 40 timmar per vecka.
Tillsvidareanställning.
Fast lön.Så ansöker du
Skicka din ansökan via e-post: mazenswed2017@gmail.com
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
E-post: mazenswed2017@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare MA Göteborgs Transport AB
(org.nr 559342-2503)
Rävebergsvägen 116 (visa karta
)
424 67 ANGERED Jobbnummer
