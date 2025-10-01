Lastbilschaufförer
2025-10-01
Bud & Co Malmö söker 2 CE-chaufförer
Vi söker nu två CE-chaufförer till fjärrkörningar med stationering i Malmö.Publiceringsdatum2025-10-01Om tjänsten
Fjärrkörningar utan övernattning
Heltidstjänst
Start omgående eller enligt överenskommelseKvalifikationer
CE-behörighet
YKB
Digitalt färdskrivarkort
ADR Grund (9.6 ej 1.3)
Vi söker dig som:
Är noggrann och ansvarsfull
Har god erfarenhet av fjärrkörningar
Vill arbeta i en stabil verksamhet med fokus på kvalitet och leveranssäkerhet
Ansök genom att skicka CV och kort presentation Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: Info@budco.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Budco". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bud & Co Malmö Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Mac Flensby Info@budco.se Jobbnummer
9534356