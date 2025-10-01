Lastbilschaufförer

Bud & Co Malmö / Fordonsförarjobb / Burlöv
2025-10-01


Bud & Co Malmö söker 2 CE-chaufförer
Vi söker nu två CE-chaufförer till fjärrkörningar med stationering i Malmö.

Publiceringsdatum
2025-10-01

Om tjänsten
Fjärrkörningar utan övernattning
Heltidstjänst
Start omgående eller enligt överenskommelse

Kvalifikationer
CE-behörighet
YKB
Digitalt färdskrivarkort
ADR Grund (9.6 ej 1.3)

Vi söker dig som:
Är noggrann och ansvarsfull
Har god erfarenhet av fjärrkörningar
Vill arbeta i en stabil verksamhet med fokus på kvalitet och leveranssäkerhet

Ansök genom att skicka CV och kort presentation

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: Info@budco.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Budco".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Bud & Co Malmö

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Mac Flensby
Info@budco.se

Jobbnummer
9534356

