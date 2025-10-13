Lastbilschaufför Norrort
2025-10-13
Distributionsförare sökes för uppdrag i Norrort.
Heltidsarbete, dagtid, mån-fre med start omgående.
Vi söker dig som antingen är en erfaren lastbilschaufför, som vill fortsätta köra lastbil och ingå i ett team av grymma distributörer.
Eller dig som har fixat behörighet men ännu inte fått chansen att visa vad du går för. Hos oss har du möjlighet att lära dig yrket.
Viktigt för oss är att du är pålitlig, ansvarsfull och bidrar med en positiv inställning på arbetsplatsen. Behärskar det svenska språket i tal och skrift, håller ett vårdat yttre och har klipp i steget.
Vi levererar kvalitet och det är därför viktigt att du förstår vikten av att utföra ett gott arbete.
Arbetet går främst ut på att leverera och inhämta pallgods till/från företag och privatpersoner i Stockholmsområdet. Planera & lasta, avräkna, reklamera skadat gods, genomföra fordonskontroller, rapportera. mm.
Det krävs att du kan planera och strukturera upp din arbetsdag. Det råder högt tempo och det förekommer tunga lyft.
Vi erbjuder.
En trygg anställning i ett stabilt företag med över 20 år i branschen. Konkurrenskraftig lön med möjlighet till utveckling och utbildning. Ett inkluderande arbetsklimat med mångfald och högt i tak, där olika perspektiv värdesätts.
Om Maluko Personal & Logistik AB
Vi är ett litet men väl etablerat företag som värderar långsiktiga relationer, både med våra kunder och medarbetare. Vi tror på en hållbar arbetsmarknad och sätter alltid kvalitet i fokus.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Lycka till! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-27
E-post: jobb@maluko.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Norrort".
Detta är ett heltidsjobb.
191 21 SOLLENTUNA
För detta jobb krävs körkort.
Norrort
9554743