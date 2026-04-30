Lastbilschaufför Flen
Gts Frakt AB / Fordonsförarjobb / Flen Visa alla fordonsförarjobb i Flen
2026-04-30
, Katrineholm
, Eskilstuna
, Gnesta
, Vingåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gts Frakt AB i Flen
, Eskilstuna
, Norrköping
, Mjölby
, Hässleholm
eller i hela Sverige
Om tjänsterna
Som chaufför hos GTS Frakt blir du en viktig del av vår verksamhet. Du ansvarar för transporter av gods till våra kunder på ett säkert, effektivt och professionellt sätt. Tjänsten innebär fjärrtrafik med utgångsort Flen på ett rullande schema.
Tillträde enligt överenskommelse, urval sker löpande.
Tre lediga tjänster finns tillgängliga

Publiceringsdatum 2026-04-30

Dina arbetsuppgifter
Köra lastbil och släp längre sträckor (fjärrtrafik) Arbete under dag, natt, kväll och helg förekommer.
Lastning och lossning av gods, sker i regel med eltruck, balkning av gods förekommer. Lastvana krävs till detta uppdrag.
Kontroll av leveranshandlingar samt rapportering av avvikelser i digitala system
Ansvara för att fordonet är i gott skick genom daglig tillsyn
Upprätthålla god service gentemot kunder och representera GTS Frakt på ett professionellt sättKvalifikationer
CE-körkort
YKB och giltigt förarkort
Truckkort (minst kategori A)
Erfarenhet av liknande arbete.
Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift
Noggrann, ansvarsfull och serviceinriktad
Goda IT-kunskaper gällande mobiltelefoni
Vi erbjuder
En trygg anställning i ett växande transportföretag
Kollektivavtal och schyssta villkor
En modern fordonspark och arbetskläder
Ett trevligt arbetsklimat med kollegor som hjälper varandra
Friskvårdsbidrag, förarstöd via Scania och personalrabatt på drivmedel.
I rekryteringsprocessen kan det ingå praktiska moment. Ha därför alltid med dig dina behörighetskort till en eventuell intervju.
OBS: Rekryteringsföretag och bemanningsföretag undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gts Frakt AB
(org.nr 556415-8631), http://www.gtsfrakt.se
Taljavägen 4 (visa karta
)
642 22 FLEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Mattias Carlsson mattias@gtsfrakt.se 0157-13940 Jobbnummer
9884344