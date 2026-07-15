Lastbilschaufför CE, Värnamo
PostNord Group AB / Fordonsförarjobb / Värnamo Visa alla fordonsförarjobb i Värnamo
2026-07-15
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos PostNord Group AB i Värnamo
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Från var som helst till vem som helst. Och tvärtom. PostNord är Sveriges och Nordens mest anlitade leverans- och logistikpartner för privatpersoner och företag. Vår vision är att vara favoritleverantören i norden och vårt syfte är att göra vardagen enklare för alla i Sverige. Nu söker vi en ansvarstagande lastbilschaufför till Värnamo.
Du & Vi & Jobbet
Som lastbilschaufför hos PostNord är du den viktiga länken mellan våra kunder och mottagare. Vi tar ansvar från norr till söder, från landsbygd till storstad, och spelar en avgörande roll för hela nordens logistikkedjor. Vi är stolta över att våra transporter är Svanen-märkta och vi har ett ambitiöst mål - att bli fossilfria till år 2030.
Den här tjänsten är en tillsvidareanställning med en sysselsättningsgrad på 100%. Anställningen startar vecka 39. Dina arbetstider kommer att variera mellan dag-, kvälls- och nattskift enligt ett rullande schema, måndag till söndag. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Du kommer att utgå från Lundbyvägen 17, Värnamo.
Vad du kommer att göra
• Lastning, lossning och leverans av paket, pall och post• (Fjärrkörning/Distributionskörning)• Möta våra kunder; ombud, privatkunder och företagskunder
Vem du är
• Ordningsam och självgående: Du lastar smart och dina förberedelser är grunden för att leveranserna kommer fram i tid• Har god fysik: Även om du är stillasittande under färd, så behövs en god styrka och rörlighet vid lastning och lossning• Ansvarstagande och lösningsorienterad: Du tar ansvar för ditt arbete och är flexibel när oförutsägbara händelser inträffar• Serviceinriktad: Du trivs med att ge god service och har en bra kommunikationsförmåga• Du är unik: Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper
Vad du tar med dig
• CE-körkort• Giltigt YKB• Giltigt digitalt färdskrivarkort• (Truckkort)• (Giltigt ADR)• Svenska i tal och skrift
Varför vi finns
PostNord är ett av Sveriges äldsta och största företag och vi har ett viktigt samhällsuppdrag, att säkerställa postservice till företag och privatpersoner i hela Sverige. Vi är i en ständig transformation och arbetar konsekvent med att utveckla både vårt erbjudande och våra medarbetare. Som den ledande leverantören av kommunikationslösningar till, från och inom Sverige förenklar vi vardagen för människor. Hos oss arbetar människor med olika bakgrund och erfarenheter och du blir en del av en arbetsplats som aktivt arbetar med mångfald. Vi är PostNord – ett fantastiskt företag att jobba och växa med. Läs mer på postnord.se
Välkommen med din ansökan!
Du ansöker genom att klicka på "Ansök nu". AI kan vara ett bra stöd när du skriver din ansökan – men glöm inte att det är din personlighet som gör skillnaden! Låt din ansökan spegla vem du är och vad som gör dig unik.
I den här rekryteringen använder vi oss bland annat av referenstagning och vi kommer att titta på ditt utdrag ur belastningsregistret. Men först kommer vi kika på din ansökan i förhållande till grundkraven för rollen.
Har du frågor om rekryteringsprocessen eller tjänsten? Här hittar du våra vanligaste frågor och svar: postnord.se/om-oss/karriar/fragor-och-svar/. Om du inte hittar det du söker är du varmt välkommen att kontakta oss på karriar@postnord.com
. Observera att vi inte tar emot ansökningar via mail.
Rekrytering för denna tjänst sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
För fackliga kontaktpersoner se group.postnord.com/sv/careers/facklig-kontakt/.
Dygnet runt är vi på väg – från en människa till en annan, från ett företag till ett annat. Varje dag levererar vi över 4,5 miljoner brev och 600 000 paket. Varje försändelse är viktig – post, paket och logistik möjliggör relationer och affärer. Här får du vara med och påverka!
PostNord är den ledande leverantören av paket- och logistiktjänster till, från och inom Norden. Vi är över 26 500 medarbetare och som en av Nordens största arbetsgivare tar vi ett stort socialt ansvar. Vi erbjuder en attraktiv och utvecklande arbetsplats där medarbetarna kan växa och trivas. Hos oss får du schyssta arbetsvillkor enligt kollektivavtal, tjänstepension, friskvårdsbidrag och andra förmåner via vår egen personalstiftelse PostNord Plus. Vi prioriterar både våra kunder och våra medarbetare där vi tror att utvecklings- och karriärmöjligheter är grunden för att vara en attraktiv arbetsplats för anställda och helhetsleverantör för våra kunder.
Vi leder branschen in i den koldioxidsnåla ekonomin, med målet att bli fossilfria till 2030. Vi arbetar kontinuerligt med att minska vår miljöpåverkan genom att investera i fossilfria transporter och utveckla hållbara lösningar för våra kunder och medarbetare. Med vår expertis och vårt unika distributionsnät utvecklar vi förutsättningar för framtidens kommunikation och handel. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare PostNord Group AB
(org.nr 556128-6559)
331 53 VÄRNAMO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
PostNord Sverige Jobbnummer
10003717