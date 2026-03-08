Lastbilschaufför C-kort
2026-03-08
Visitet söker en extraförare som ska arbeta varannan helg, oftast lördagen. Du ska köra baklastare och köra till butiker och hämta återvinningsmaterial. Det ställer stort krav på dig, att du är serviceminded, lösningsfokuserad och kan dokumentera avvikelser i skrift. Du måste alltså behärska svenska språket i både tal och skrift.
Du behöver ha erfarenhet av att köra baklastare, med allt vad det innebär. På helgen är verkstaden stängd och du måste lösa många problem som dyker upp på egen hand.
Självklart har du C-behörighet, YKB och digitalt förarkort
Går att kombinera med annat förarjobb i veckan. Dina kör- och vilotider går ihop sig ändå. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
E-post: info@visitet.se Arbetsgivare Visitet AB
(org.nr 559311-6121) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skåne Kontakt
körande konsultchef
Joakim Nörler joakim.norler@visitet.se 0705989540 Jobbnummer
9783615