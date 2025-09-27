Lastbilschaufför C och CE
Diamond Express åkeri AB / Fordonsförarjobb / Huddinge Visa alla fordonsförarjobb i Huddinge
Diamond Express Åkeri AB söker två erfarna och ansvarsfull CE-chaufför för körning med dragbil och påhängsvagn inom Storstockholm. Tjänsten gäller transport av DSV-gods på heltid. Extra arbetstimmar kan förekomma, inklusive kvällar och helger.Publiceringsdatum2025-09-27Kvalifikationer
• CE-körkort
• YKB
• Grundläggande fordonskännedom
• God lokalkännedom
• Svenska i tal och skrift
• Erfarenhet från liknande arbete är meriterande
Man utgår hemifrån om möjligheten finns annars är det från Huddinge. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-27
Telefon: 0707161811 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Diamond Express Åkeri AB
(org.nr 556738-6635)
Herkulesvägen 8 B (visa karta
)
141 44 HUDDINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9529733