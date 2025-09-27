Lastbilschaufför C och CE

Diamond Express åkeri AB / Fordonsförarjobb / Huddinge
2025-09-27


Diamond Express Åkeri AB söker två erfarna och ansvarsfull CE-chaufför för körning med dragbil och påhängsvagn inom Storstockholm. Tjänsten gäller transport av DSV-gods på heltid. Extra arbetstimmar kan förekomma, inklusive kvällar och helger.

Publiceringsdatum
2025-09-27

Kvalifikationer
• CE-körkort
• YKB
• Grundläggande fordonskännedom
• God lokalkännedom
• Svenska i tal och skrift
• Erfarenhet från liknande arbete är meriterande

Man utgår hemifrån om möjligheten finns annars är det från Huddinge.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-27
Telefon: 0707161811

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Diamond Express Åkeri AB (org.nr 556738-6635)
Herkulesvägen 8 B (visa karta)
141 44  HUDDINGE

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9529733

