Lastbilschaufför C körkort

Södra Vanadistvätten AB / Fordonsförarjobb / Botkyrka
2026-07-16


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SÖDRA VANADISTVÄTTEN AB.
Vi söker en självgående och ansvarstagande lastbilschaufför med C-körkort. Arbetet innebär leverans av hotelltvätt i vagnar samt hämtning av smutstvätt från hotell.
Du kommer att:Leverera ren tvätt till hotell.
Hämta smutstvätt i vagnar. Arbeta självständigt och planera ditt arbete på ett ansvarsfullt sätt.
Samtliga hotell finns inom Stockholmsområdet.
Arbetstid:
Måndag–fredag,
Krav: C-körkort Giltigt YKB
Förmåga att arbeta självständigt
Ansvarskänsla och god serviceinställning

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15
mail
E-post: info@vanadistvatten.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Förare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Södra Vanadistvätten AB (org.nr 556481-3318)
Himmelsbodavägen 15 (visa karta)
147 39  TUMBA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
10004265

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