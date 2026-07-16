Lastbilschaufför C körkort
Södra Vanadistvätten AB / Fordonsförarjobb / Botkyrka Visa alla fordonsförarjobb i Botkyrka
2026-07-16
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SÖDRA VANADISTVÄTTEN AB.
Vi söker en självgående och ansvarstagande lastbilschaufför med C-körkort. Arbetet innebär leverans av hotelltvätt i vagnar samt hämtning av smutstvätt från hotell.
Du kommer att:Leverera ren tvätt till hotell.
Hämta smutstvätt i vagnar. Arbeta självständigt och planera ditt arbete på ett ansvarsfullt sätt.
Samtliga hotell finns inom Stockholmsområdet.
Arbetstid:
Måndag–fredag,
Krav: C-körkort Giltigt YKB
Förmåga att arbeta självständigt
Ansvarskänsla och god serviceinställning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15
mail
E-post: info@vanadistvatten.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Förare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södra Vanadistvätten AB
(org.nr 556481-3318)
Himmelsbodavägen 15 (visa karta
)
147 39 TUMBA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10004265