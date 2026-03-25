Lastbilschaufför
Wikan Personal AB / Fordonsförarjobb / Kalmar
2026-03-25
Trivs du i lastbilen och gillar att ha kundkontakt?
Nu hjälper vi en av våra kunder på Öland att hitta en chaufför på under sommaren.Publiceringsdatum2026-03-25Om företagetArbetsuppgifter
Du kommer att arbeta heltid under sommaren med att leverera och hämta kunds varor på industrier och hotell runt om i regionen.
Vi söker dig som trivs i lastbilen, gillar högt tempo och lägger stor vikt på kundkontakt
Du kommer att köra leveranser med diverse varor till olika typer av kunder.
Kunden har körningar både lokalt i Kalmar men även utanför Kalmar län.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Vi söker dig som har erfarenhet av transport främst inom Distribution och stycke gods. Det är även meriterande om du har erfarenhet från andra typer av körningar. vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Som person är du noggrann, engagerad, flexibel och gillar att arbeta i ett högt tempo.
Övriga krav:
• C - körkort
• YKB
• ADR
• Digitalt Förarkort
• B-körkort och tillgång till egen bil
Information och kontakt
Tjänsten är heltid, helger kan förekomma och arbetstiderna kan variera.
Visstidsanställning som för rätt person kan övergå i en anställning hos kundföretaget.
Vi tar endast emot din ansökan via vår hemsida. Sök snarast då tjänsterna kan komma att tillsättas under ansökningstiden. Dock senast 6/4
Ring gärna vid frågor, Christopher Muñoz, 0455-61 27 02 eller Emma Moding, 0455-61 27 03.
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wikan Personal AB
(org.nr 556842-7818), https://www.wikan.se
Slöjdaregatan 2 (visa karta
)
393 53 KALMAR Kontakt
Christopher Muñoz 0455 61 27 02 Jobbnummer
9818057