Lastbilschaufför
2026-03-02
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
Chaufförer med C/CE-Behörighet
Publiceringsdatum
2026-03-02
Hos oss på Food Cargo Nord AB arbetar vi med distribution av livsmedel inom kyl-Frys och värmetransporter.
I dagsläget trafikerar vi Umeå med omnejd dagligen. Samtliga våra körningar utgår från Umeå och avslutar i Umeå samma dag.
Vår uppdragsgivare är Tempcon Norrland AB som sköter all distribution av ICAs och Norrmejeriers varor i norr samt en stor mängd andra livsmedelsleverantörer.
Tjänsten:
Det vi i dagsläget söker efter är chaufförer som täcker upp under sommaren. Finns även god chans till behovsanställning efter dess att semesterperioderna är över
Följande behörigheter behövs:
• C/CE-körkort
• Digitalt färdskrivarkort
• Giltig YKB
• Truckkort
Meriterande: Vana av att köra distribution och hantera tempererade transporter. CE-Körkort
Tillträde: Enligt överenskommelse.Profil
Vi vill att du som söker dessa tjänster har ett intresse för både branschen och att ge god service till våra kunder, att du är en positiv och nyfiken person som ser lösningar och möjligheter. Du ansvarar för åkeriets fordon och kundernas gods därför krävs respekt, noggrannhet och ansvarstagande. För att trivas med tjänsterna bör du vara flexibel, stresstålig och kunna ta ansvar för fordon och utrustning. Du gillar att ha ordning och reda på såväl arbetsredskap, frakthandlingar och andra tillbehör som behövs i det dagliga arbetet.
Vi är ett arbetslag på ca 20 chaufförer som tillsammans skapar en trivsam vardag där vi hjälps åt med den dagliga driften.
Du är företagets ansikte utåt och vårdar våra kundrelationer. Därför sätter vi stort värde på personlig lämplighet och service.Så ansöker du
Är du rätt person för tjänsten? Skicka in din ansökan så snart som möjligt då urval och intervjuer sker löpande.
Ansökan skickas till transport@foodcargo.se
Vid frågor är du välkommen att kontakta Leo Bergström på 070-319 28 04 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
E-post: transport@foodcargo.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Chaufför". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Food Cargo Nord AB
(org.nr 556940-0665)
Löpevägen 18 (visa karta
)
906 20 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Arbetsledare
Leo Bergström transport@foodcargo.se 070-319 28 04 Jobbnummer
9770729